鉅亨網編譯段智恆 2025-09-26 22:50

‌



美國總統川普日前在社群媒體「Truth Social」宣布，10 月 1 日起將對多項進口商品課徵高額關稅，其中最受矚目的是對「所有品牌或專利藥品」課徵 100% 關稅。不過，由於新措施設有豁免條款，且跨國藥廠多已在美設廠或計劃建廠，市場普遍認為實際衝擊有限。

100%藥品關稅難撼市場 豁免條款透露川普盤算(圖：REUTERS/TPG)

圖：Truth Social

‌



藥品 100% 關稅 豁免條款縮小衝擊

川普在貼文中強調，若藥廠正在美國興建製藥廠，包括「動工」或「建設中」階段，即可豁免新關稅。換言之，只要有建廠行動，進口藥品仍可免除關稅。此舉讓歐洲大型製藥股周五早盤保持穩定，投資人認為多數藥廠已具備美國生產據點或正在擴建。

(圖：ZeroHedge)

另一方面，此舉也顯示川普意圖透過關稅迫使製藥產業回流美國，加速建立國內產能，以降低對進口藥品與原料的依賴。

專家觀點：衝擊有限

瑞銀 (UBS) 分析師 Joe Dickinson 指出，由於大型藥廠未來五年已承諾大規模投資，美國生產基地逐步擴張，因此「實際衝擊可能微乎其微」。他並點名阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US)、羅氏(Roche)、葛蘭素史克(GSK)、諾華(Novartis) 等巨頭已投入數百億美元資金。

Vontobel 與瑞穗證券的報告也指出，所有主要藥廠皆在美國設廠或宣布擴張計劃，因此影響可能「模糊甚至可以忽略」。瑞穗的醫療分析師 Jared Holz 更直言，總統的言辭雖直接，但實際效果恐「介於模糊與可忽略之間」。

歐亞股市反應分歧

藥品關稅宣布後，歐洲製藥股價基本持穩，但亞洲市場反應較大，日本、南韓、澳洲藥廠股價同步下跌，亞洲股市整體走低。美國期貨盤漲幅則有所收斂，投資人擔憂藥品供應鏈可能受影響，部分藥價恐走高。

彭博經濟研究指出，新加坡與瑞士恐為受衝擊最大的出口國，英國與日本也可能受到波及。不過，由於相關協議仍有緩衝條款，加上大藥廠已有美國基地，實際影響程度仍待觀察。

卡車與家具同步加稅

除了藥品，川普同時宣布對其他產業加徵關稅，包括進口重型卡車 25%、傢俱 30%、廚櫃與浴室盥洗櫃 50%，全面生效日期同為 10 月 1 日。這些商品主要來自歐洲與亞洲國家，關稅措施預料將進一步升高貿易摩擦。

分析認為，川普政府正加速擴張「產品導向」的關稅措施，並以國家安全為由動用《貿易擴張法》第 232 條，繞過國會程序。這種作法過去多被用在鋼鐵、鋁等產業，如今擴及民生與醫療產品，代表貿易政策正進一步向多領域蔓延。

政策背景與後續風險

美國商務部早在 4 月已展開藥品進口調查，涵蓋學名藥、專利藥以及原料藥。川普 7 月曾表示最終可能祭出高達 200% 的關稅，但月底與歐盟達成協議，確立對藥品徵收 15% 的對等關稅。此次再推 100% 藥品關稅，顯示川普正以分產業、分產品的方式擴大關稅戰線。