鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-19 20:10

美國明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周五 (19 日) 表示，他支持本周聯準會 (Fed) 小幅降息的決定，並認為在今年剩下的兩次會議上，各再降息 1 碼 (25 個基點) 將是適當做法，以因應就業市場惡化風險。他同時強調，未來政策方向不會預設路徑，仍需視經濟數據而定。

Fed鴿派聲音加強 卡什卡里力挺連續降息至年底(圖：REUTERS/TPG)

就業市場惡化成首要風險

卡什卡里在明尼阿波利斯聯準銀行官網發表文章指出：「我認為失業率快速上升的風險，足以讓決策委員會採取行動支持就業市場。」他坦言，過去 6 月時仍預期全年僅需兩次降息，但近期就業創造急速減弱，部分歸因於移民減少，但更多反映勞動需求下滑，這讓他調整了看法。

Fed 本周將基準利率下調 1 碼至 4.00% 至 4.25% 區間，為去年 12 月以來首度降息。最新數據顯示，美國失業率已升至 4.3%，為 2021 年以來最高，月度新增就業大幅下降。卡什卡里認為，當前最大的風險是勞動市場進一步急遽惡化，而非通膨大幅回升。

他補充說，除非美國大幅調高關稅或發生供給面衝擊，否則以目前已宣布的關稅水準，美國通膨難以突破 3%。目前進口商品僅占美國國內生產毛額 (GDP) 的約 11%，因此關稅對物價的推升有限。這也是 Fed 內部對降息疑慮減少的重要原因。

中性利率上修 長端利率或難回落

卡什卡里還指出，他已將中性利率估值上修至 3.1%，意味著即便名目政策利率維持在 4% 以上，實際上貨幣政策未必過度緊縮。這一變化反映多項結構性因素，包括投資正加速轉向人工智慧 (AI) 等高效率產業，以及關稅提高了外資成本。

在此基準下，他提醒，即使 Fed 後續再降息兩次，長期利率未必同步下滑，可能無法為住房市場帶來明顯緩解。他舉例稱，過去一年 Fed 降息達 1 個百分點，但部分信貸利率反應有限。

卡什卡里雖非今年的貨幣政策投票委員，但參與決策討論。他重申，若勞動市場比預期更具韌性，或通膨意外上升，Fed 應隨時準備暫停降息，甚至必要時重新升息；反之，若就業惡化速度加快，也可能加速降息步伐。

根據日前公布的利率點陣圖，與卡什卡里持相同看法、傾向今年再降兩次息的官員共有 9 人，另有 8 人則認為僅需再降一次或維持不變，顯示決策層對通膨與失業風險的取捨仍存分歧。