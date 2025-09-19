鉅亨網編譯段智恆 2025-09-19 21:20

蘋果 (AAPL-US) 周五 (19 日) 開賣的 Apple Watch Series 11，新增一項利用人工智慧 (AI) 開發的血壓通知功能，能提醒用戶可能存在高血壓風險。不同於傳統的血壓計測量，這項功能並非直接量測，而是透過演算法分析手錶感測器蒐集的訊號數據，經美國食品藥物管理局 (FDA) 核准後推出，並將擴大推廣至超過 150 個國家。

Apple Watch Series 11上市！戴手錶也能提醒血壓異常(圖：REUTERS/TPG)

AI 演算法助攻 血壓風險早一步察覺

蘋果健康業務副總裁 Ahmad Desai 受訪表示，公司多年來有意在血壓檢測領域取得突破，這次的功能便源自 2019 年啟動的一項心臟與運動研究，當時收集了 10 萬名受試者的感測數據。研究團隊透過多層機器學習，從心律相關訊號中找出與傳統血壓測量能對應的特徵，最終建立出血壓風險演算法，並在 2,000 人參與的臨床研究中完成驗證。

她指出，蘋果在隱私設計上會限制數據蒐集，因此除了大規模研究外，公司並不會掌握大量用戶資料。不過，這些研究仍提供了科學依據，幫助團隊辨識哪些訊號值得進一步追蹤，成為推動新功能的基礎。

這項血壓通知功能將回溯支援到 Apple Watch Series 9 機型，用戶若被演算法判斷出可能存在高血壓傾向，手錶會發送通知，提醒使用者應透過袖帶式血壓計進行檢測，並與醫師討論。

FDA 核准上路 專家提醒勿替代傳統檢測

美國心臟學會 (American College of Cardiology) 創新長 Ami Bhatt 表示，蘋果的新功能有助於協助用戶提早發現高血壓，進而降低中風、心臟病發或腎臟病等併發症風險。她強調，蘋果在演算法設計上顯然謹慎，以避免造成過多「假陽性」而引起恐慌，但同時也需避免讓未收到通知的人產生「虛假安心」，誤以為自己並無高血壓風險。

專家指出，這項功能獲 FDA 批准，但僅能做為風險提醒，無法取代傳統血壓計或專業醫療診斷。蘋果方面則表示，這項功能的設計重點並非即時醫療判斷，而是提供早期警示，協助更多人意識到血壓問題並及早就醫。