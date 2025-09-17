鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-17 22:08

加拿大央行 (Bank of Canada, BoC) 周三 (17 日) 宣布將基準隔夜利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 2.5%，為自 3 月以來首次降息，並創下三年來低點。決策官員表示，經濟與就業市場因美國關稅衝擊出現疲態，通膨上行壓力減弱，使得降息更具合理性。不過，央行在後續政策方向上態度謹慎，並未釋出進一步寬鬆的明確指引。

利率創三年新低！加拿大央行降息1碼至2.5% 但後續寬鬆仍保守

BoC 總裁馬克林 (Tiff Macklem) 在聲明中指出：「隨著經濟轉弱、通膨上行風險降低，決策委員會認為降息有助於更好地平衡風險。」他強調這是決策委員會七名成員的一致共識。央行並表示，未來將「更謹慎前進」，隨時評估新數據，準備在必要時採取行動。

就業市場疲軟與關稅壓力

央行指出，近兩個月加拿大已流失逾 10 萬個工作機會，失業率升至 7.1%，為九年來新高 (不含新冠疫情年份)，且就業萎縮集中於受貿易影響的產業。官方同時觀察到其他產業的招聘步調也出現放緩。第二季經濟折合年率萎縮 1.6%，符合央行預期，主要受出口及企業投資下滑拖累。

馬克林在會後記者會中坦言，美國對汽車、鋼鐵與鋁等產品徵收關稅，對加拿大多個關鍵產業造成「深遠影響」，企業投資因此延宕，需求前景也更趨脆弱。雖然總理卡尼 (Mark Carney) 近期宣布取消部分對美報復性關稅，有助降低通膨壓力，但整體貿易環境的不確定性仍然沉重。

通膨壓力減退但前景未明

央行指出，偏好觀察的修正中值 (Median) 與修正尾端 (Trim) 核心通膨指標雖仍接近 3%，但上升動能已明顯減弱，基礎壓力大致落在 2.5% 附近。薪資成長也持續放緩。央行在聲明中表示：「最新數據顯示潛在通膨壓力已經消退。」

另一方面，消費與房市活動仍維持「健康成長」，但央行警告，人口成長放緩與就業市場疲弱可能壓抑未來家庭支出。決策聲明同時刪除了 7 月會議時曾提及「可能需要進一步降息」的表述，反映出央行對持續寬鬆仍抱謹慎態度。

決策公布後，加元兌美元一度觸及當日低點，報 1.3760 加元兌 1 美元，約折合 0.7267 美元；加拿大公債表現相對平穩，兩年期殖利率幾乎持平在 2.46%。市場交易顯示，投資人對央行 10 月底再次降息的預期約為 48%。