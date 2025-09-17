鉅亨網新聞中心 2025-09-17 17:00

政治新聞媒體《Politico》歐洲版報導評論，歐盟的領導人似乎正將美國總統川普視為「歐洲的總統」。儘管這在布魯塞爾引發了私下的嘲笑，但不可否認的是，川普對歐洲事務的影響力達到了前所未有的程度。

《Politico》譏諷評論：川普成了歐洲實權總統。(圖:shutterstock)

從北約峰會上亮出私訊，到迫使歐盟簽署一份極度傾斜的貿易協議，川普的言行都顯示出他在歐洲舞台上的權威地位。

「教父」還是「黑手黨老大」？

歐盟官員將他們對川普的讓步解釋為，是為了確保美國持續關注歐洲安全和烏克蘭問題。然而，這種妥協的結果是，歐盟領導人甚至主動尋求川普介入其內部事務。

根據彭博社報導，歐盟領導人曾懇請川普去說服匈牙利總理，停止阻撓烏克蘭入盟。此舉進一步鞏固了川普作為「事實上的歐洲權力掮客」的地位。一位匿名的歐盟外交官將這種關係比喻為：「他或許永遠無法成為歐洲的總統，但卻完全可以充當其『教父』」，更甚者，這關係帶有「犯罪屬性」，類似於黑手黨頭目在施加敲詐性影響。

布魯塞爾效應的失落

曾幾何時，歐盟以其龐大的消費市場和監管權力自豪，能夠迫使跨國企業和外國政府遵守其標準，這被稱為「布魯塞爾效應」。

前美國駐歐盟大使安東尼 · 加德納回憶，在過去的貿易談判中，美國始終將歐盟視為平等的對手。歐盟曾大膽地阻止了通用電氣的收購案，並對谷歌和蘋果等科技巨頭採取強硬的反壟斷措施，要求蘋果返還高達 130 億歐元的稅款。

然而，現今的態度卻明顯軟化。近期，歐盟委員會原本計劃就谷歌的搜尋廣告業務處以罰款，但在受到川普的干預後，決定被推遲並最終悄悄發布。

一位高級官員表示，川普已經「滲透到歐盟的機制內部」。在川普連任之後，許多歐盟領導人似乎只剩下兩種選擇：要麼沉默，要麼讚美。

歐盟官員內部正因這種「屈辱」處境互相指責。儘管歐盟委員會有權力代表歐盟進行貿易談判，並擁有應對外部脅迫的法律工具，但前美國駐歐盟大使加德納認為，真正的問題出在歐盟成員國身上。

他指出，正是這些國家逼迫歐盟委員會不惜一切代價順從川普，這顯示出歐盟內部的分裂和缺乏團結。加德納警告，這種集體失策的後果將是長期的，它向世界傳達了一個危險的信號：要制衡歐洲，最有效的方式就是分化它。

不奪回主權 恐陷入「百年屈辱」

面對這種困境，歐盟接下來該何去何從？部分評論家預言，歐盟可能將陷入「百年屈辱」。然而，希望的曙光依然存在。民調顯示，多數歐洲民眾希望歐盟能變得更加強勢、更具主權，並將現狀歸咎於各國領導人的不作為。

前義大利總理、歐洲央行前行長德拉吉正扮演著「烏鴉嘴」的角色，不斷呼籲歐盟領導人行動起來。他撰寫了《德拉吉報告》，詳細列出了歐洲如何自力更生、重振雄風的建議。