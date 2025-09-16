search icon



美股

〈美股盤後〉Alphabet市值達3兆美元 特斯拉勁揚 標普那指改寫新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電


美中談判進展順利，加上特斯拉與 Alphabet 等大型科技股強勁表現，標普 500 與那斯達克週一 (15 日) 雙雙刷新歷史高點。

cover image of news article
Alphabet市值達3兆美元 特斯拉勁揚 標普那指改寫新高 (圖：shutterstock)

標普收盤微升 0.47%，那指走高 0.94%，道瓊收漲近 50 點。美債殖利率下滑，10 年期美債殖利率報 4.03%。金價刷新歷史高點。


政經方面，川普週一發文示意，美國已經和中國針對 TikTok 問題達成框架協議，他會在週五與中國國家主席習近平通話，敲定具體細節。

川普週一主張企業財報從季報改為半年報，因按季公布財報與財測往往會導致人們過度關注企業短期利潤，而忽視長期戰略、增長和可持續性，不過此事「需經美國證券交易委員會批准」。

本週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議臨近，市場已完全反映降息 1 碼預期，美國參議院週一稍晚對聯準會 (Fed) 理事提名人米蘭 (Stephen Miran) 進行人事同意權的全院表決，米蘭有機會出席 16-17 日的聯準會利率決策會議。

美股週一 (15 日) 主要指數表現： 
  • 美股道瓊指上漲 49.23 點，或 0.11%，收 45,883.45 點。
  • 那斯達克指數上漲 207.647 點，或 0.94%，收 22,348.749 點。 
  • S&P 500 指數上漲 30.99 點，或 0.47%，收 6,615.28 點。 
  • 費城半導體指數上漲 58.09 點，或 0.97%，收 6,059.83 點。
  • NYSE FANG+ 指數上漲 253.91 點，或 1.59%，收 16,250.97 點。
A
標普 11 大板塊中，通訊服務 (+2.33%)、非必需消費 (+1.10%) 及資訊科技 (+0.82%) 領漲大盤，但防禦型類股普遍走弱。(圖：finviz)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全數收紅。Meta (META-US) 上漲 1.21%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.12%；Alphabet (GOOGL-US) 強漲 4.49%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.44%。

費半成分股普遍收高。博通 (AVGO-US) 上漲 1.17%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.04%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.87%；高通 (QCOM-US) 跌 0.38%；AMD (AMD-US) 上漲 1.63%；美光 (MU-US) 小漲 0.34%。

台股 ADR 群揚走升。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.36%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.25%。

企業新聞

美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 週一躍居市場焦點，股價勁揚 3.62%，收在每股 410.26 美元。特斯拉執行長馬斯克上週五斥資近 10 億美元，加碼買進約 260 萬股，這是他自 2020 年 2 月以來首次於公開市場增持自家股票。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 也表現不俗，收盤強漲 4.49% 至每股 251.61 美元，市值超越 3 兆美元，成為繼蘋果、微軟與輝達後第四家跨越此門檻的美企，而此里程碑發生在 Google 上市 20 多年後。

輝達 (NVDA-US) 微跌 0.04% 報每股 177.75 美元，中國市場監管總局最新公告，經初步調查，輝達違反中國反壟斷法，決定對其展開進一步調查。華爾街擔憂輝達恐被罰逾 500 億元 (約 17 億美元)。

中國商務部日前公告，對原產於美國的類比晶片 (Analog IC) 展開反傾銷立案調查，直接點名 4 家美系供應商，拖累德州儀器 (TXN-US) 收挫 2.41%、亞德諾 (ADI-US) 小跌 0.12%、博通 (AVGO-US) 承壓 1.17%，以及安森美 (ON-US) 走低 0.31%。

英特爾 (INTC-US) 收漲 2.87% 至每股 24.77 美元，英特爾週一宣布，將 2025 年調整後的營運開支目標自原先的 170 億美元下修至 168 億美元，主因是旗下可程式化晶片部門 Altera 不再納入公司合併財報。

AI 雲端運算公司 CoreWeave (CRWV-US) 飛漲 7.60% 至每股 120.47 美元，公布，輝達同意至 2032 年購買 63 億美元雲端服務，並承擔客戶未用完的剩餘產能。輝達表示，此舉可確保 AI 運算能力供應，並協助新創與中小企業獲取資料中心資源。

華爾街分析

近期就業市場降溫，加上通膨數據持穩，幾乎確立本月 1 碼降息。不過，後續降息步伐仍具不確定性。

摩根士丹利旗下 E-Trade 交易與投資董事總經理 Chris Larkin 指出，聯準會雖著重就業，但仍須兼顧抑制通膨。市場焦點將集中於主席鮑爾記者會談話及「點狀圖」預測，研判未來貨幣政策方向。

麥格理集團策略師 Thierry Wizman 預測，鮑爾將平衡就業風險與政策立場，避免立即釋出 (長期) 連續降息訊號。

國際清算銀行 (BIS) 警告全球股市高估值與債市憂慮脫節，長天期國債風險溢價攀升，凸顯財政風險加劇。BIS 研究主管暨經濟顧問 Hyun Song Shin 提醒，高槓桿資金吸收龐大債券供給，一旦金融環境逆轉，恐引發系統性動盪。

摩根士丹利策略師 Michael Wilson 建議投資人逢低布局，預估標普有望於 2026 年中上看 7,200 點。瑞銀財富管理部門的 Brian Buetel 預測，聯準會到 明年 1 月將累計降息 4 碼，配合企業獲利動能，美股牛市仍將延續。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

文章標籤

美股美股盤後聯準會川普關稅美國中國TikTok習近平TOP降息

