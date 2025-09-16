鉅亨網編譯段智恆 2025-09-16 02:30

根據《彭博》周一 (15 日) 報導，摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 全球首席策略師 David Kelly 警告，美國聯準會 (Fed) 本周廣受預期的降息若被解讀為屈服於政治壓力，而非依據自身經濟預測，恐將為股市、債市與美元帶來新一層風險。

摩根大通警告：Fed若屈服政治壓力 降息恐衝擊股債匯(圖：REUTERS/TPG)

Kelly 在周一的報告中表示，華爾街股市與債市投資人雖然在期待 Fed 結束 9 個月的暫停後重啟降息，但應該保持謹慎態度，在近期漲勢後考慮分散布局。

美國 10 年期公債殖利率已自 5 月接近 5% 的高點回落至 4% 附近，因就業市場降溫跡象加深市場對本月降息一碼的預期，並押注明年至少還有數次降息。與此同時，美股在 14 兆美元的漲幅推動下，本月主要指數紛創新高。

Kelly 指出，「如果這次決策被視為屈服於政治壓力，那麼美國金融市場與美元將承受新的風險。」他直言當前市場「過熱」，降息更可能削弱需求而非刺激需求，長遠來看對股市、債市與美元都是負面因素。

自美國總統川普 4 月 2 日宣布全面關稅措施後，市場在初期拋售後隨即反彈，投資組合同時配置股債的「60/40」策略迄今報酬率約 20%。今年截至上周五，美國公債已上漲 5.6%，而彭博美元指數自 7 月初觸及 2022 年以來低點後已趨於穩定。

Kelly 並非唯一對股市過熱提出警告的策略師。摩根士丹利、摩根大通與 Oppenheimer 資產管理的分析師也預測，一旦 Fed 重啟降息，創紀錄的股市漲勢可能告一段落，投資人情緒將轉趨謹慎，焦點將回到經濟放緩的疑慮。

雖然 Kelly 同意市場對 Fed 放鬆政策的定價，但他認為 Fed 自身的經濟與通膨預測不足以支撐降息。預計周三發布的最新季度經濟展望中，Fed 官員可能僅小幅下修成長與就業市場，而通膨預測仍將維持在高於 2% 目標之上直至 2027 年。

他寫道：「到今年第四季，通膨可能高出目標 1.2 個百分點且持續上升，失業率僅比目標高出 0.3 個百分點並趨於穩定。如果這是展望，Fed 為何還要降息？」

川普近月來不斷施壓 Fed 主席鮑爾降息，並於週日對記者表示，他預期本週會有「大幅降息」。Fed 理事華勒 (（Christopher Waller) 與鮑曼(Michelle Bowman)，皆為川普任命，在 7 月會議上投票反對維持利率不變。華勒是川普考慮接替鮑爾的熱門人選之一，他淡化關稅推動通膨的風險，反而強調就業市場疲軟。