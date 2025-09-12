鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-12 17:50

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 財富管理部門投資總監 Lisa Shalett 近日示警，儘管今夏反彈行情讓美股大型股、低價股到迷因股等各類資產都創下歷史新高，中小型股漲勢強勁，過去半年羅素 2000 指數累計上漲 15%，跑贏標普 500 指數 13% 的漲幅，但當下或許是獲利了結的時候。

美股狂歡即將終結？大摩喊跑：是時候獲利下車 這三類股票趕快賣 （圖：Shutterstock）

本周，大摩的全球投資委員會向投資人給出一系列建議，該投行分析團隊明確指出，目前應考慮減持美股三類族群，分別是中小型股票、非營利科技公司以及熱門迷因股。

Shalett 堅認，當下是美股獲利了結的良機。她表示，雖然小型股目前動能強勁，但投資人不妨效法多家避險基金立即退出。

Shalett 指出，推動市場上行的動能短期內或許還能延續，但明年市場環境很可能會顯著惡化，對小型企業來說困難重重。

她認為，小型股的獲利能力和公開市場表現不如私募市場，小型企業可能在技術層面無力與大規模投入的大型同業競爭，難以像大型企業那樣投資生成式 AI 並參與競爭。

儘管近來市場對聯準會 (Fed) 下周降息的預期帶動股價上漲，但 Shalett 覺得這不足以持續支撐小型股。

Shalett 指出，小型股需要的降息幅度遠不止 100 個基點，很可能無法獲得足夠的政策支持。