全球資金大遷徙！今年這幾個小國股市漲勢驚豔世界 美股標普為何落後？

今年全球金融市場呈現出令人意外的格局，除黃金這類避險資產表現出色外，曾瀕臨破產的希臘及越南這樣的東南亞小國股市漲勢驚人，相比之下，A 股滬深 300 表現穩定，而曾經風光無限的美股標普 500 則落在後面。

（圖：Shutterstock）

希臘和越南股指的成長有經濟基本面支撐。2023 年，希臘獲《經濟學人》「年度國家獎」，今年 GDP 增​​長率料將達 2.3%，遠超歐元區平均水平，2024 年越南 GDP 增速 7.1%，今年目標是 8%，還有強力財政和貨幣刺激政策。

希臘曾深陷困境，賣資產、接受救援，2010 年起進行艱難改革，2022 年旅遊業復甦，黃金簽證推動房地產市場，主要企業總資產增長，公共債務佔 GDP 比例從 180% 降至約 150%。

希臘股指上漲直接動力是銀行類股，銀行體系恢復，貸款成長且股利高，銀行股指上漲超 50%，泛歐交易所收購雅典交易所業者被視為信任投票，外資持股比例創新高。

越南像 20 年前的中國，人均 GDP 約 4900 美元，城鎮化率 45%，勞動力廉價、外資湧入，未來 GDP 有望雙位數成長，富時羅素可能將其升級為「次級新興市場」，全球資本視其為「世界新工廠」，上漲動力雖來自地產與銀行，但也是「越南製造」崛起的 2.0 版本。

A 股與美股有著不同的情況。中國股市流動性是最大推手，今年下半年名目 GDP 僅 3.5%，出口前高後低，但低息寬鬆等讓多頭市場有驅動力，對應經濟新舊動能切換。滬深 300 表現平穩，科技類股如科創 50 漲逾 20%，翻倍股眾多，顯示中國經濟從依賴舊動能向新動能轉變，且本輪「結構牛」與 2015 年「槓桿牛」有本質區別，未來 A 股目標是成為居民財富新載體。

美股雖是全球資本「朝聖地」，科技巨頭撐起高利潤，但今年資本市場流動性邊際收緊，對高成長、高估值科技股有壓力，經濟復甦中後段市場風險偏好分化，科技股面臨業績增速放緩和高估值回調壓力。

美中希越四國股市的不同趨勢背後有著不同的成長邏輯，了解這些有助於投資人掌握不同市場的特徵和趨勢，在未來投資中做出更明智的決策。