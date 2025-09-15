鉅亨網編譯段智恆 2025-09-15 23:30

美國資料中心營運商 CoreWeave 周一 (15 日) 宣布，已與主要投資者輝達 (NVDA-US) 簽署一份初始價值 63 億美元的協議。根據合約，若 CoreWeave 雲端運算產能未能售出，輝達承諾將在 2032 年 4 月 13 日前買下剩餘的運算能力。

輝達當靠山！CoreWeave喜迎63億美元長約 股價一度飆漲8%(圖：REUTERS/TPG)

這筆交易不僅鞏固其作為輝達關鍵雲端合作夥伴的地位，也為該公司提供一層保障，以應對人工智慧 (AI) 運算需求可能放緩的風險。CoreWeave 目前在美國與歐洲經營多個 AI 資料中心，向客戶提供輝達繪圖處理器 (GPU) 的存取服務，GPU 被廣泛用於大型 AI 模型的訓練與運行。

此次協議是在 2023 年 4 月簽署的初步合作基礎上修訂而來。巴克萊分析師指出，這項協議相當於替 CoreWeave 提供「最後買家」的保障，確保其資料中心產能無論最終客戶是誰都能發揮作用。與此同時，輝達的增量支出也被視為一種健康的多元化，讓其不再過度依賴少數大型客戶。

市場一直擔心 CoreWeave 的資料中心需求過度依賴兩大客戶──微軟 (MSFT-US) 與 OpenAI。新的協議有助於緩解這項隱憂。今年 3 月，CoreWeave 與 OpenAI 達成一份價值 119 億美元、為期五年的合約，為 ChatGPT 開發商提供雲端運算服務。雙方另有一項協議，規定 OpenAI 需在 2029 年 4 月前支付最多 40 億美元。