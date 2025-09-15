鉅亨網編譯段智恆 2025-09-15 22:24

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)周一 (15 日) 股價勁揚逾 4%，市值首度突破 3 兆美元，成為繼輝達 (NVDA-US)、微軟(MSFT-US) 與蘋果 (AAPL-US) 之後，全球第四家邁入「3 兆俱樂部」的企業。股價自今年 4 月低點以來已大漲逾 70%，市值在此期間增加約 1.2 兆美元，反映反壟斷訴訟利多、AI 發展動能，以及分析師上調目標價等多重利好因素。

3兆俱樂部再添一員！Google母公司Alphabet躍升全球第四大科技巨擘(圖：REUTERS/TPG)

Alphabet 股價今年已累計上漲逾 30%，表現優於那斯達克指數的 15% 漲幅。公司近期的強勢走勢部分來自反壟斷案的利多結果。美國司法部原先要求 Google 被迫出售 Chrome 瀏覽器，且去年法院也裁定其在搜尋與相關廣告業務上存在非法壟斷。然而，法官梅塔 (Amit Mehta) 最後並未採納最嚴厲的懲罰措施，使股價自判決出爐後持續攀升並創下歷史新高。

在股價創紀錄後，美國總統川普向 Alphabet 表示祝賀，稱這是「非常好的一天」。這個里程碑發生在 Google 首次公開募股約 20 年後，以及 Alphabet 作為控股公司成立十多年之際。

Alphabet 現任執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 於 2019 年接任，取代共同創辦人佩奇 (Larry Page)。近年來，他必須同時應對人工智慧 (AI) 帶來的新一波競爭，以及美歐監管機構的高壓挑戰。隨著 Perplexity 與 OpenAI 等新興對手崛起，Google 在反壟斷審理中反而因市場競爭加劇而受益，獲得相對有利的判決。

此外，花旗分析師 Ron Josey 周一將 Alphabet 目標價自 225 美元調升至 280 美元，理由是 Gemini 在廣告與雲端業務的採用加速，顯示產品開發周期加快。他並指出，隨著法律與監管挑戰逐漸明朗，以及線上廣告市場維持健康，Google 在多項產品上需求回升並改善獲利能力。