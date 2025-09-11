調查：9月降息跑不掉！Fed年底前可能再降一次

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-11 23:20

《路透》周四 (11 日) 公布 9 月最新調查顯示，美國聯準會 (Fed) 幾乎確定將於 9 月 17 日會議降息 1 碼(25 個基點)，理由是就業市場疲軟壓過通膨風險。接受調查的 107 位經濟學家中，有 105 人預測 Fed 將啟動今年首次降息，多數人更預期年底前還會再降一次。

就業疲軟主導預期 降息路徑加速

近月來美國就業市場顯著降溫，8 月新增就業停滯，加上勞工部對截至 3 月的一年非農就業數據大幅下修，讓經濟學家紛紛調整預測，認為 Fed 有理由更快放鬆貨幣政策。摩根士丹利首席美國經濟學家 Michael Gapen 直言：「這是四個月以來連續的勞動需求降溫跡象，應忽略短期通膨壓力，轉而支撐勞動市場。」

調查顯示，Fed 將把基準利率區間下調至 4.00%-4.25%，為今年以來首次降息，並幾乎已被市場完全消化。相較上個月僅 61% 的受訪者預期 9 月降息，本月已達 98%。此外，交易員已押注 2025 年底前至少降息 3 次，甚至可能更多。

仍有兩位分析師預測 Fed 可能一次降息 2 碼 (50 個基點)。不過多數人認為決策將以穩健步伐進行，每次會議調整 1 碼的機率最大。

年底前還有一次降息？風險與分歧升高

根據調查，約六成經濟學家預期 Fed 今年將總計降息 50 個基點，另有 37% 認為會降至 75 個基點，高於 8 月時僅 22% 的比例。這反映市場逐漸押注今年剩餘會議仍可能再出現一次降息。

然而，部分受訪者警告，若 Fed 過度聚焦勞動市場風險，反而低估通膨再度抬頭的可能性，將有誤判政策的危險。美銀經濟學家 Stephen Juneau 指出：「如果 Fed 過度寬鬆，可能成為政策錯誤。」

調查也顯示，多數經濟學家認為通膨在未來數年仍將高於 2% 的官方目標，失業率則預計長期維持在 4.3% 左右。超過六成受訪者認為未來一年最可能出現的情境，是通膨回升甚至伴隨失業率攀升。

此外，Fed 內部仍可能出現分歧。理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 在 7 月就曾反對按兵不動，下週可能再度投下不同意見票。美國總統川普批評 Fed 主席鮑爾不願更早降息，他提名的新任理事米蘭 (Stephen Miran) 恐無法及時上任，另一名理事庫克則在法院裁定下續留職務。