鉅亨網編譯段智恆 2025-09-12 03:30

《彭博》周四 (11 日) 報導，蘋果遭遇分析師雙重降評，市場對該公司前景的審慎態度進一步升溫，投資人信心持續承壓。

新品無驚喜？蘋果慘遭雙重降評 分析師買進比例跌至五年低點

根據《彭博》彙整數據，隨著這兩項最新降評出爐，蘋果的整體投資建議共識值跌至 5 分中的 3.9 分，為 2020 年初以來最低水準。目前僅有 55% 的分析師給予「買進」(Buy)評等，這在超大市值科技股中屬於極低比例。相比之下，輝達 (NVDA-US)、微軟(MSFT-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 的買進比例均超過 90%。

最新一次降評來自 D.A. Davidson 分析師 Gil Luria，他將蘋果的評級從「買進」下調至「中立」(Neutral)，理由是近期產品發表未能消除市場對於蘋果在人工智慧 (AI) 布局上的疑慮。

Luria 表示：「我們原本對蘋果在 AI 生態系中的角色以及潛在大規模升級潮感到興奮，但如今看來短期內這些都不太可能實現。」他直言，新一代更薄的 iPhone 等產品「缺乏驚喜」，除非公司能重新定義現有產品或開發出更具吸引力的新產品，否則成長將持續受限。

第二次降評來自 Phillip Securities 分析師 Helena Wang，她將蘋果評級由「中立」下調至「減碼」(Reduce)。Wang 認為，儘管蘋果股價自 4 月低點以來已反彈逾 30%，主要受惠於關稅疑慮緩解，但公司在 AI 創新上缺乏突破，產品需求與中國市場的疲弱問題仍未改善，因而維持「謹慎展望」。