鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-09 21:40

‌



美股主要指數周二 (9 日) 小幅開高，主要指數維持在歷史高檔附近，投資人謹慎觀望即將公布的就業數據修正，該結果可能顯示勞動市場進一步降溫，並強化市場對聯準會 (Fed) 將展開一連串降息的預期。與此同時，美債在連日漲勢後暫歇，原油價格則大幅走揚。

〈美股早盤〉主要指數小幅開高 投資人靜待就業數據修正(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.2%。

‌



美國股指期貨周二小幅上揚，市場押注聯準會 (Fed) 即將降息帶動股市氣氛，不過美國公債在近期強勁漲勢後出現回檔。

標普 500 指數期貨小漲 0.1%，10 年期美債殖利率升 3 個基點至 4.07%。美元變動不大，日元則因日銀 (日本央行 / BOJ) 傳出緊縮訊號而領漲主要貨幣。國際金價續創新高。歐洲方面，Stoxx 600 指數小幅上漲，投資人持續關注法國財政整頓進展。Anglo American 股價飆漲逾 9%，因該公司同意與加拿大 Teck Resources 合作。

近期標普 500 指數與美債價格齊漲，投資人愈來愈篤定 Fed 本月將啟動降息循環。雖然就業市場顯現疲態，但市場認為美國經濟仍具韌性，足以支撐企業獲利。

道富環球市場 (State Street Global Markets) 多元資產策略師 Marija Veitmane 表示：「這對股市是支持性的組合。我們相信 AI 需求仍然強勁，將繼續支撐科技股獲利，進而推升整體股市表現。」

利率掉期顯示，交易員預期在 Fed 主席鮑爾任期於明年 5 月屆滿前，將至少降息四碼。部分投資人甚至押注，本月降息有可能從 2 碼 (50 個基點) 的幅度開始，以回應疲弱的就業數據。

市場關注本周即將公布的勞動市場與通膨數據。美國勞工統計局（BLS）將於周二公布截至 3 月的一年期就業數據修正，料將強化就業放緩的觀點。

ING 利率策略師 Michiel Tukker 與 Benjamin Schroeder 指出，若數據明顯偏弱，「可能引發市場質疑 Fed 為何不在本月一次降息 50 個基點」。此外，周內公布的 8 月核心消費者物價指數 (CPI) 預計連續第二個月上升 0.3%，顯示壓低通膨的進展暫停。

歐洲方面，法國公債價格變動不大，總統馬克宏持續尋找能在分裂的國會推動預算的總理人選。由於政治僵局，法國與德國公債利差維持在 2012 年歐債危機水準，壓抑市場信心。ING 投資策略師 Vincent Juvyns 表示：「目前市場並未出現恐慌，最壞情境的提前大選尚未發生，但整體仍處於僵局。」

在亞洲，印尼股市下跌，因長期財長被撤換，引發投資人疑慮。印尼美元債券的殖利率溢價上升，違約保險成本擴大。

截至台北時間周二（9 日）21 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 0.17%，至每股 797.60 美元

荷蘭晶片設備大廠艾司摩爾 (ASML) 宣布斥資 15 億美元入股法國人工智慧 (AI) 新創 Mistral，成為其最大股東。此舉被視為提振歐洲 AI 抱負、強化區域數位自主的重要一步，並在與美國總統川普主導的科技貿易競爭下，替歐洲科技產業注入新希望。分析人士認為，艾司摩爾入股 Mistral 的實際技術效益仍待觀察，但其政治意涵顯著。創投公司 Plural 合夥人塔姆基維 (Sten Tamkivi) 指出：「這反映出歐洲思維正在轉變，代表我們有機會更好地運用硬體資產，強化主權自主。」

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.13%，至每股 237.57 美元

台灣時間周三 (10 日) 凌晨 1 點，蘋果將在美國加州庫比蒂諾舉行秋季發布會，按照慣例，此次發布會將成為蘋果展示新一代旗艦 iPhone 的舞台，同時外界也視其為公司在生成式人工智慧浪潮下的重要戰略節點。外界普遍預期其將發布完整的 iPhone 17 系列、升級版 Apple Watch，以及一系列基於「Apple Intelligence」的 AI 功能，而這些新品的表現，或將決定蘋果能否在激烈的 AI 競爭中穩住市占，並重新點燃消費者的換機熱情。

Nebius(NBIS-US) 早盤股價上漲 43.37%，至每股 91.84 美元

輝達持倉概念股 Nebius 盤前飆漲超 55%。消息面上，Nebius 當地時間 9 月 8 日公告稱，與微軟 (MSFT-US) 簽署一項商業協議。根據協議，Nebius 將在 5 年內為向微軟提供其在紐澤西資料中心的專用 GPU 基礎設施容量。 GPU 服務將在 2025 年及 2026 年分多批次部署。在滿足部署和 GPU 服務可用性的前提下，截至 2031 年，合約總價值約為 174 億美元。微軟還可能根據協議獲取額外的服務或 / 和容量，這將使合約總價值增加到約 194 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

最近美股市場的創紀錄漲勢似乎正面臨風險，因為投資人正從先前強勁的看漲部位撤離。加拿大皇家銀行的數據顯示，儘管流入美國股票基金的資金流已回升至正值，但與今年稍早的水平相比仍然疲軟。與此同時，美國和歐洲投資者對美國及非美國股票基金的資金流入也表現疲軟；而全球 (不包括美國) 的資金流入雖然為正，但趨勢正在惡化。