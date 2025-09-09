鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-09 19:26

美國小企業在 8 月的景氣信心上升，業者對未來銷售的期待改善，帶動樂觀度觸及今年 1 月以來新高，但勞動力品質不足依然是最主要挑戰。

NFIB調查：美國8月小企業信心回升 創8個月高點(圖：REUTERS/TPG)

全美獨立企業聯合會 (NFIB) 周二 (9 日) 公布，其小企業樂觀指數上升 0.5 點至 100.8，創下 8 個月高點。10 個分項指標中，有 4 項改善、2 項持平。有 12% 的業主淨比預期未來三個月零售銷售將增加，較前月上升 6 個百分點，成為推升整體指數的主因。

NFIB 調查顯示，68% 的業主認為自家企業狀況「良好或極佳」，較上月增加；31% 認為「普通或差」，則較 7 月下降。雖然較高的進口關稅可能開始影響定價，但表示已經調高價格的企業淨比降至 21%，為今年最低，預期未來三個月將漲價的比例也減少。

另一方面，對營運環境的樂觀預期略降。有 34% 的企業主預期未來經營環境將改善，比前月下滑 2 個百分點；認為現在是擴張好時機的比例則降至 14%，同樣比 7 月低 2 點。

NFIB 的不確定性指數下滑 4 點至 93，仍是逾 51 年來的第 11 高水準，主要反映對融資與資本支出規劃的不確定性減少。然而，計畫在未來半年進行資本支出的業者比率仍僅 21%，較前月下降 1 點。

雖然美國總統川普 7 月 4 日簽署《大而美法案》(One Big Beautiful Bill)，其中包含鼓勵投資的企業減稅條款，但企業投資意願並未明顯提升。

勞動力相關問題依然突出。21% 的業主將「勞動力品質」視為最重要挑戰，與前月持平。報告指出，8 月仍有 32% 的企業反映有職缺無法填補，為 2020 年 12 月以來最低，但仍高於歷史水準。其中，營建業尤為嚴重，近半數業者表示面臨無法填補的職缺。