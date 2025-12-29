美銀CEO警告：Fed若失去獨立性 市場將會懲罰所有人
美國銀行 (BAC-US) 執行長莫伊尼漢（Brian Moynihan）警告，聯準會若失去獨立性，市場將懲罰所有人。
莫伊尼在 17 日錄製、28 日播出的《面對國家》節目中指出：「如果聯準會不再獨立，市場會懲罰相關人士，這一點大家都心知肚明。」
今年以來，川普多次表達對現任聯準會主席鮑爾的不滿。鮑爾的任期將於 2026 年 5 月屆滿。川普正大張旗鼓地面試新主席，他希望繼任者能夠維持低利率，並且永遠不會與他意見相左，甚至直言利率決策應該先問過他，這些引發了市場的廣泛擔憂。
莫伊尼漢在《面對國家》節目中表示，當鮑爾於明年 5 月卸任時，川普「有非常優秀的人選」可以接任。不過，他也警告，當前外界對聯準會的關注「已經過頭了」。
他表示，美國是一個由民間部門驅動的國家，經濟來自人們的實際行動，無論是小型、中型或大型企業，還是創業者、醫師、律師，正是這些人推動了整個經濟。如果認為美國經濟是繫在聯準會每次升降 25 個基點的細線上，在我看來，這種想法已經失衡了。
他補充指出，雖然他認為聯準會在「穩定經濟」方面確實扮演重要角色，但坦白說，「理想狀態下，你甚至不應該感覺到它的存在。」
就莫伊尼漢看來，川普任命聯準會新主席並非新鮮事，美國總統都會任命自己信任的人來擔任聯準會主席，但在他看來，問題在於現在聯準會的曝光度已經太高。
除了聯準會相關的問題外，莫伊尼漢還談到了降低利率的利弊，他不希望美國房地產抵押貸款利率回到 3% 的低水平結構中，因為這不利於美國經濟成長，甚至可能只是在抵消經濟衰退的影響。但許多華爾街人士認為聯邦基金利率會降到 3% 的低點，長期利率維持在 4% 到 4.5%。
從這一方面而言，莫伊尼漢並不認同川普政府降低利率就能刺激美國經濟成長的論點。
