鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-08 15:50

‌



美國上周五 (5 日) 公佈的 8 月非農就業數據猶如一枚重磅炸彈，瞬間引爆全球金融市場，當月僅新增就業 2.2 萬人，不僅遠低於市場預期的 7.5 萬人，更創下近年來最慘紀錄。這一數字不僅徹底擊碎美國經濟穩健復甦的假象，更讓一個月前剛開除勞工部統計局長的川普陷入極度尷尬的窘境。

聯準會進退維谷！美非農慘劇+頑固通膨 資本市場將迎變局？（圖：Shutterstock）

這場數據災難早有預兆，回溯至上月初，7 月非農就業新增 7.3 萬人的初值就已讓市場嘩然，而隨後公佈的 5 月和 6 月數據大幅下修更引發軒然大波。

‌



美國 5 月新增非農就業人數從 12.5 萬驟降至 1.9 萬，6 月從 14.7 萬縮水至 1.4 萬。面對如此慘淡的數字，當時的川普勃然大怒，公開指控統計局「造假」，並火速開除局長，而接替的新任局長主導的 8 月數據不僅延續頹勢，還將 6 月數值進一步下修 4 萬，徹底坐實了美國經濟動能衰竭的殘酷現實。

資料崩盤立即引發連鎖反應。華爾街迅速調整策略，將聯準會 (Fed)9 月降息政策預期從常規的降息 1 碼，升高至激進降息 2 碼，這一預期推動美股上演雲霄飛車行情，三大指數先揚後抑再反彈，最終以微跌收盤，但真正的考驗在於當美國經濟陷入「低成長 + 高通膨」的停滯性通膨泥潭時，降息這劑傳統良方是否還能奏效？

深入分析可見當前困局的複雜性。一方面，美國通膨率頑固停留在 3% 左右，離 Fed 的 2% 目標仍有顯著差距，決策層不敢輕易祭出大規模寬鬆；另一方面，連 4 月低迷的就業數據，月均增幅不足 2 萬，凸顯實體經濟深層問題。

Fed 主席鮑爾面臨兩難抉擇：身為即將卸任的中間派，既不願背負通膨失控的歷史罵名，又必須應對迫在眉睫的經濟衰退風險。

市場普遍預期最終降息幅度可能在 1 碼，這種謹慎操作對持續萎縮的就業市場而言，或許只是杯水車薪。

這場風暴的漣漪正在全球擴散。對於資本市場，降息預期推升避險資產魅力，黃金、白銀等貴金屬及比特幣等另類投資可能迎來資金湧入，但針對處於歷史高位的美股而言，經濟衰退陰霾可能抵消流動性放鬆的利好。

對於新興市場來說，則面臨美元流動性變化的複雜影響，雖然貨幣貶值壓力有望緩解，但全球經濟放緩的系統性風險不容忽視。

對中國來說，美元走弱將拓寬政策操作空間，既有利於實體經濟復甦，也為加速建構「雙循環」新發展格局創造有利條件。