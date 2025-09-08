鉅亨網編輯林羿君 2025-09-08 12:50

美國總統川普推動取消聯邦購車獎勵政策，並放寬排放標準，可望為底特律車廠帶來數十億美元的「紅利」，因為這些車廠正將投資重心重新轉向燃油車。

川普鬆綁減排！底特律車廠喜迎數十億美元「燃油車紅利」。

福特汽車 (F-US) 則將原本用於一款已取消的三排座電動 SUV 的資金，重新調配至未來的燃油車與混合動力車型項目；Jeep 母公司斯特蘭蒂斯集團 (Stellantis NV) 更是重啟了高油耗的 Hemi V-8 發動機生產。

儘管這一系列放鬆監管的舉措尚未最終敲定，但已為底特律傳統車廠及其老牌競爭對手掃清了障礙，使其得以重新分配原本計劃用於電動車研發及排放法規合規的數十億美元資金。

自 2022 年以來，通用汽車已累計花費 35 億美元購買所謂的「監管積分」，以滿足燃油經濟性和廢氣排放要求，若川普的政策最終落地，這類積分的資金需求將大幅下降。

無獨有偶，福特汽車光是今年，就將其監管積分採購承諾削減了近 15 億美元，這些資金如今計劃被重新投入燃油車型與混合動力車型的研發生產。

福特執行長 Jim Farley 最近向分析師表示，這項政策轉變「有可能在未來兩年內帶來數十億美元的商機」。

川普提出的 3.4 兆美元財政刺激計畫中，明將於 9 月 30 日取消電動車購買者 7,500 美元的稅收抵免；同時，該方案還取消了對未達燃油經濟性標準車企的罰款，這意味著車企將不再需要為滿足相關規定而購買監管積分。

過去兩年，斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）每年均需支付 1.9 億美元罰款。

通用汽車財務長 Paul Jacobson 上個月告訴投資人，取消罰款「肯定會在 2026 年及以後為我們節省資金」。

此外，美國環保署 (EPA) 已提議撤銷針對汽車廢氣溫室氣體排放的嚴格限制規定，川普也已簽署法案，實質上終止了加州先前製定的類似排放法規。

法利在公司第二季財報電話會議中指出：「美國環保署的決策及其立場已在美國汽車行業引發了巨大轉變。」