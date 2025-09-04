鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-04 01:40

美國商務部普查局周三 (3 日) 公布數據顯示，7 月工廠訂單連續第二個月下滑，主因來自商用飛機訂單大減，不過企業在設備方面的投資支出仍展現韌性，為第三季經濟提供支撐。

美國7月工廠訂單連兩月下滑 商用飛機大減逾三成拖累(圖：REUTERS/TPG)

7 月工廠訂單連續第二個月下滑，主因來自商用飛機訂單大減。(圖：ZeroHedge)

根據報告，7 月工廠訂單月減 1.3%，略優於市場預估的 1.4% 降幅，但仍延續 6 月的 4.8% 跌勢。與去年同期相比，訂單則成長 3.5%。先前在 5 月因「搶搭關稅生效前」的急單效應，工廠訂單一度大增 8.3%，創近 70 年來次高紀錄，如今該效應消退，形成連月下滑的「後遺症」。

就細項來看，商用飛機訂單在 7 月大跌 32.7%，成為整體下降的主因。不過，汽車、零件與拖車訂單回升 1.9%，電腦與電子產品增加 0.5%，電氣設備、家電與零組件攀升 1.9%，機械訂單同樣上升 1.9%。

7 月非國防資本財 (不含飛機)，這一指標常用來衡量企業投資計畫，則繼續成長 1.1%，與先前估值一致；相關出貨也成長 0.7%。這顯示企業設備支出延續第二季的強勁態勢，當季即為美國經濟帶來 3.3% 的折合年率成長率貢獻。

不過，製造業整體仍受關稅政策拖累。美國供應管理協會 (ISM) 製造業指數在 8 月連續第六個月陷入萎縮區間。上周美國上訴法院裁定，美國總統川普所推動的多項關稅屬於非法，加重了企業對前景的不確定感。