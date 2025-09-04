蘋果承諾千億投資換晶片關稅豁免 為何分析師估iPhone新機仍需漲價？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-04 04:05

蘋果執行長庫克（Tim Cook）雖成功與川普政府建立關係，並承諾加碼在美投資 1000 億美元換取關稅豁免，但分析師預期蘋果可能在本月推出 iPhone 17 時調漲售價，將關稅成本轉嫁給消費者。

蘋果執行長庫克加碼投資美國後，成功與川普建立好關係並獲得關稅豁免承諾。(圖:Reuters/TPG)

庫克承諾額外在美投資 1000 億美元，讓蘋果未來五年在美總投資達 6000 億美元，川普因此宣布將豁免蘋果即將實施的晶片關稅。不過分析師預期，儘管庫克努力規避關稅衝擊，蘋果仍可能在台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點發表新 iPhone 時調漲售價。

iPhone 售價到底漲不漲？

「很多討論都圍繞在：iPhone 會漲價嗎？」市調機構 CounterPoint 研究總監 Jeff Fieldhack 表示。

Jeffries 分析師 Edison Lee 在 7 月報告中，將 iPhone 17 平均售價預估調高 50 美元。高盛 (GS-US) 分析師表示，價格調漲可能提升蘋果設備平均售價，而該公司手機產品線本就偏重高價位機種。

預期蘋果本月將發表四款 iPhone 17 系列機型。去年蘋果推出四款 iPhone 16：入門款 829 美元、Plus 版 899 美元、Pro 版 999 美元、Pro Max 版 1199 美元。

今年供應鏈觀察家預期，蘋果將以更輕薄的新機型取代銷量落後的 Plus 版，犧牲部分相機功能和電池續航力換取更薄機身。

高盛分析師認為，輕薄設計可能刺激需求，但電池續航力等妥協可能讓該機型難與入門款競爭。分析師預估輕薄版售價約 899 美元，仍低於三星 (005930-KR) 今年推出的 Galaxy S25 Edge(1099 美元)。

庫克的關稅管理策略

川普 2 月宣布對中國和全球課徵廣泛關稅時，蘋果似乎首當其衝，該公司的 iPhone 和其他產品多數中國製造，川普關稅可能讓蘋果成本翻倍。

七個月後，蘋果對關稅的因應比許多人預期更好。美國政府多次暫緩對中國最嚴厲關稅，智慧型手機獲得關稅豁免，庫克 5 月告訴投資人，公司已重新安排供應鏈，從印度進口 iPhone 到美國，規避較高關稅。

不過，蘋果並未完全避免關稅影響。庫克表示公司第二季花費 8 億美元關稅成本，雖占公司利潤不到 4%，但警告本季關稅支出可能達 11 億美元。

經過數月自行吸收關稅成本，蘋果可能在 iPhone 17 發表時將成本轉嫁消費者。

摩根大通 (JPM-US) 分析師預期，蘋果將維持入門款和高階 Pro Max 價格不變，但可能取消 Pro 入門版，迫使用戶花費 1099 美元購買儲存空間更大的 iPhone 17 Pro。