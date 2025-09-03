〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 Alphabet利多帶動標普與那指走高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-03 21:47

美股主要指數周三 (3 日) 漲跌互現，其中標普 500 與那斯達克在 Alphabet 股價勁揚帶動下走高。先前法院在反壟斷案中作出有利於 Alphabet 的裁決，激勵市場對大型科技企業能抵禦監管壓力的信心。投資人同時關注即將公布的就業數據，以判斷聯準會 (Fed) 是否會在 9 月重啟降息。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 170 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌 0.01%。

全球債市拋售潮出現降溫跡象，美股周三盤前企圖止跌反彈，投資人情緒稍有緩和，國際金價則續創歷史新高。

那斯達克 100 指數期貨上揚 0.7%，Google 母公司 Alphabet 盤前大漲 6%，帶動科技股情緒回穩。先前因反壟斷案傳出可能被迫出售 Chrome 瀏覽器的消息，如今裁決結果對 Alphabet 有利，使市場大為振奮。輝達 (NVDA-US) 在經歷自 3 月以來最長跌勢後亦趨於穩定。標普 500 指數期貨同步上漲 0.5%。

美國政府債市連日的拋售壓力也見緩和。30 年期公債殖利率一度逼近 5%，隨後回落。英國金邊債與歐元區公債同樣反彈。美元變化不大。分析人士指出，近期債市疲弱，反映龐大公共支出帶動發債需求不斷上升，使市場承壓，並波及股市。投資人同時憂慮高估值、貨幣政策與通膨前景。

本周迄今，全球政府與企業債券發行規模已超過 1,160 億美元，其中周二歐洲發債規模達 577 億美元，創下單日紀錄。Neuberger Berman 資深基金經理 Fred Repton 表示，雖不宜單憑一天的活躍交易下定論，但市場顯然再度聚焦於財政赤字與政治風險，這一主題可能持續發酵。

投資人正密切關注美國勞動市場數據，以判斷聯準會 (Fed) 未來動向。Fed 主席鮑爾上月曾暗示支持就業市場降溫。周三公布的職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 數據預料將顯示勞動需求持續降溫。展望周五 (5 日) 公布的非農就業報告，市場預期新增就業將連續第四個月低於 10 萬人，為疫情爆發以來最疲弱表現。

利率交換市場目前顯示，本月稍晚 Fed 降息一碼的機率約九成，並預期至明年 6 月可能再有三次類似幅度的降息。

法國興業銀行股票策略主管 Roland Kaloyan 表示：「我們不認為殖利率會比當前水準再升太多。不過這波債市拋售意味著市場將更高度關注周五的就業數據，以及它對 Fed 寬鬆政策的影響。」

截至台北時間周三（3 日）21 時許：

焦點個股：

梅西百貨 (M-US) 早盤股價上漲 19.50%，至每股 16.12 美元

梅西百貨 (Macy’s) 周三美股盤前公布 2025 會計年度第二季財報(截至 8/2)，該季營收和獲利均優於市場預期，同時上調全年營收與獲利預測，並公布三年來最佳的同店銷售表現，顯示轉型計畫初見成效。然而，公司仍警告下半年消費者可能趨於保守，貿易關稅壓力持續存在。財報公布後，該股盤前一度漲逾 12%。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 6.80%，至每股 225.73 美元

美國華盛頓地區法院法官梅塔 (Amit Mehta) 裁定，Google 不構成在網路搜尋領域的壟斷，駁回檢察官要求 Google 母公司 Alphabet 出售 Chrome 瀏覽器的請求。此外，Google 也不需要分拆安卓作業系統，也可繼續向蘋果等合作夥伴支付預設搜尋引擎費用。法官還裁定，Google 必須與競爭對手分享數據，開放線上搜尋市場競爭，以削弱其在搜尋廣告市場的壟斷地位。

這項裁決被市場解讀為 Google 的重大勝利。分析家普遍認為，此舉未觸及 Google 廣告生態的核心架構，因而減輕了投資人對公司結構性拆解的擔憂。投行 Citizens 將 Google 目標價從 225 美元上調至 250 美元。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 2.66%，至每股 235.82 美元

天風國際證券分析師郭明錤透露，蘋果計劃於 2026 年推出其首款可折疊 iPhone，併計劃於 2028 年跟進發布可折疊 iPad。兩款可折疊設備均採用超薄玻璃蓋板解決方案，由康寧公司獨家供應玻璃材質。

在折疊 iPhone 方面，郭明錤稱蘋果近期已上修折疊螢幕 iPhone 出貨量，2026 與 2027 年分別提升至 800-1,000 萬，以及 2000-2500 萬。先前預估分別為 600-800 萬以及 1000-1500 萬。在折疊 iPad 方面，郭明錤認為定價策略更為高端，在展開狀態下將提供 18 至 20 英寸的顯示面積，蘋果目前預估首年的出貨量為 50-100 萬台。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月耐久財訂單月增率修正值預期 - 2.8%，前值 - 2.8%

美國 7 月工廠訂單月增率預期 - 1.4%，前值 - 4.8%

美國 7 月 JOLTS 職位空缺數預期 737.7 萬，前值 743.7

華爾街分析：

摩根士丹利將金價年底目標上調至 3,800 美元 / 盎司。大摩強調，黃金與美元的負相關性仍是核心定價邏輯，若美元繼續走弱，將有利於貴金屬價格走勢。歷史數據亦顯示，每次 Fed 降息周期開啟後，黃金與白銀往往在隨後兩個月內迎來顯著上漲，為當前市場提供了重要的參考基礎。

美國耶魯大學資深研究員、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇 (Stephen Roach) 指出，Fed 不會迫於政治壓力而急於調整政策。但另一方面，勞動市場的脆弱性，加之關稅因素的擾動，可能促使 Fed 轉向更為寬鬆的立場。雖然當前風險已出現變化，但幅度尚不劇烈，其後續發展仍將依賴未來數據的表現。