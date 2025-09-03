鉅亨網編譯段智恆 2025-09-03 19:40

根據《華爾街日報》(WSJ)周三 (3 日) 報導，中國正積極透過民間企業與大學推動軍事人工智慧 (AI) 應用，顯示「軍民融合」政策在 AI 領域已開始結出成果。新研究發現，解放軍近年來系統性拉攏數百家供應商，包括民營公司與高等院校，協助開發無人機、演算系統與自動化作戰平台，可能為中國軍事現代化帶來優勢。

WSJ：中國民間力量助解放軍推進軍事AI 美方陷戰略兩難(圖：REUTERS/TPG)

大學與民企快速切入軍事 AI

去年 1 月，上海交通大學研究團隊發表論文，展示 AI 如何在海戰中自動部署武器系統，形成可隨戰場變化即時調整的「殺傷網」(Kill Web)。僅 6 天後，該校即獲解放軍合約，將理論落實為實際系統。這是自 2023 年以來，上海交大第 7 份與 AI 軍事相關的公開合約，之後一年內又新增 7 份。

除了「海上殺傷網」專案，交大還承接協助追蹤高速目標、生成水下載具設計，以及提升無人機群對電波頻率變化的敏感度等任務。分析人士指出，這反映解放軍積極利用大學專長，彌補軍方自身在前沿技術上的不足。

交大研究團隊在模擬測試中指出，在「高強度場景」下，面對 31 個敵方目標，AI 系統能在平均 2.26 秒內生成多組殺傷網方案，並可自動執行其判斷為最優的選項。

數據揭露：八成合約由民間拿下

美國喬治城大學安全與新興科技中心 (CSET) 最新研究顯示，2023 至 2024 年間，解放軍公布近 3,000 份 AI 相關合約，其中超過 300 家供應商多次得標，且 85% 以上並非傳統軍工體系，而是民營企業與普通大學。

值得注意的是，這些企業多數成立於 2010 年之後，包含 AI 語音識別公司科大訊飛 (iFlytek) 的分支「訊飛數位」(iFlytek Digital)，該公司因與國家監控計畫相關在 2019 年遭美國列入黑名單，但分拆後的子公司不在制裁範圍內，迄今已簽下 20 份以數據處理為主的合約。另一家四川騰盾創新科技則以「雙尾蠍」(TB-001)大型無人機聞名，近年曾出現在沖繩與台灣周邊空域，也獲得多份租賃與測試合約。

解放軍近期還在北京閱兵式中展示資訊作戰與無人作戰單位，包括空中攻擊無人機、無人艇與機器狗，場邊觀禮的還有俄羅斯總統普丁與北韓領導人金正恩。這些畫面凸顯 AI 技術已成中國軍事現代化的門面工程。

澳洲分析師周安瀾 (Alex Joske) 補充指出，「解放軍並非走在尖端，但已大幅降低大學參與國防的門檻，讓民間力量能快速投入軍事 AI。」

美國進退兩難的戰略選擇

專家指出，中國允許部分敏感軍事項目公開招標，降低了民間機構進入門檻，讓 AI 快速滲透至國防領域。相比之下，美國與其他國家對敏感技術的合作限制較多，未必能達到同樣的整合效果。