鉅亨網編譯段智恆 2025-09-04 00:40

‌



美國與中國之間的關稅角力，正悄悄改變全球銅市場格局。最新數據顯示，中國 7 月精煉銅淨進口降至一年來最低水準，原因之一是美國在威脅加徵關稅的壓力下，大量搶購金屬，迫使中國調整供應來源，並引發國際銅流向重組。

銅市大洗牌！中國7月智利銅進口暴跌 美國搶貨衝擊供應鏈(圖：REUTERS/TPG)

美國搶貨拉動 中國進口銅創一年新低

‌



中國海關數據顯示，7 月淨進口精煉銅降至 121,000 噸，為近一年來低點。自美國總統川普 2 月宣布對美國銅進口依賴展開「國安調查」後，美國買家加緊拉貨，中國保稅倉庫庫存因此加速流向美國市場。

雖然美國海關數據僅顯示上半年進口來自中國的精煉銅僅 15 噸，但事實上，大部分都是中國轉出口非本土產銅金屬，凸顯市場為了避開潛在關稅而進行的「再出口操作」。

中國今年前七個月銅出口達 426,000 噸，幾乎追平去年全年的紀錄。去年 5 月因芝加哥商品交易所 (CME) 與倫敦金屬交易所 (LME) 價格出現前所未有的每噸 1,100 美元差距，中國冶煉廠曾大量出貨至 LME 亞洲倉庫。今年 7 月，這種套利再度上演，CME 與 LME 的價差一度擴大至接近每噸 3,000 美元。

智利銅進口銳減 剛果、俄羅斯補位

美國買家偏好可在 CME 交割的南美品牌銅，尤其是智利供應，推升美國進口量今年上半年突破 50 萬噸，幾乎追上去年全年的 65 萬噸。但對中國而言，這意味著智利銅來源急遽萎縮。中國自智利進口量 6 月與 7 月均跌破 20,000 噸，為 2006 年以來首見，今年前七個月僅 20.3 萬噸，較去年同期減少近半。

中國買家不得不轉向其他供應國。剛果今年 1-7 月對中國銅出口累計達 82 萬噸，穩居最大來源。俄羅斯供應量更快速上升，前七個月累計 26.9 萬噸，年增 123%，月度進口量經常超越智利。尚比亞供應量也翻倍至 95,000 噸。這些新興來源部分彌補了智利缺口，但也顯示中國銅進口來源多元化的被迫轉變。

廢銅貿易萎縮 全球流向再洗牌

雖然中國大量出口銅，但國內需求依舊旺盛。今年前七個月，中國進口精煉銅達 220 萬噸，與去年相近。不過，因廢銅供應不足，進口依賴更加明顯。廢銅進口同比下降 1%，其中來自美國的數量大減 49%，7 月僅 930 噸，創下 20 多年新低。這是中國對美實施對等關稅後的直接結果。

中國買家因此增加自歐洲的進口，但歐盟正考慮限制廢金屬出口，未來能否持續補充仍存在疑慮。分析認為，美國延後對精煉銅加徵關稅，短期內可能緩解市場緊張，但全球銅貿易版圖已經出現重大位移。