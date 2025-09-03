鉅亨網編譯段智恆 2025-09-03 21:20

‌



特斯拉歐洲銷售續跌 德國前八月大減近六成(圖：REUTERS/TPG)

德國聯邦汽車運輸管理局周三公布的數據顯示，特斯拉 8 月在德國的新車註冊量大減 39%，前八個月更累計下滑 56%。同月整體電池電動車 (BEV) 在德國市場卻大幅成長 46%，突顯特斯拉在當地失去市占。

‌



除了德國之外，特斯拉在法國、比利時、丹麥和瑞典的 8 月銷售也出現明顯衰退，只有挪威例外，該國特斯拉註冊量上月增加 21%，今年迄今成長 26%。

特斯拉今年上半年全球交車量下降 13%，公司正走向連續第二年年度交付下滑。分析人士預期，本季美國市場可能因聯邦電動車購車抵稅優惠即將到期而帶來一波需求，但歐洲與中國的疲弱表現可能抵銷這部分利多。

歐洲電動車整體銷售持續升溫，凸顯特斯拉困境。歐洲前七個月 BEV 銷量年增 26%，而特斯拉同期卻下降 40%。隨著歐洲車廠持續推出更多平價電動車款，特斯拉在價格與產品線上的壓力日益增加。