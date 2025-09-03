鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-03 20:20

梅西百貨 (Macy’s) 周三 (3 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季財報 (截至 8/2)，該季營收和獲利均優於市場預期，同時上調全年營收與獲利預測，並公布三年來最佳的同店銷售表現，顯示轉型計畫初見成效。然而，公司仍警告下半年消費者可能趨於保守，貿易關稅壓力持續存在。

〈財報〉轉型初見效！梅西百貨上調全年財測 同店銷售三年首見成長(圖：REUTERS/TPG)

根據財報顯示，第二季營收下降 1.9% 至 50 億美元，超出分析師預期的 48.6 億美元。FactSet 數據顯示，同店銷售年增 0.8%，打破連續 12 季的下滑，優於市場原估的 0.5% 跌幅。若包含自營與授權門市，則成長 1.9%，是自 2022 年來首度轉正。Bloomingdale’s 與美妝連鎖 Bluemercury 表現突出，分別成長 3.6% 與 1.2%，帶動整體銷售回升。

此外，第二季淨利 8,700 萬美元，每股盈餘 0.31 美元，均不及去年同期的 1.5 億美元、每股 0.53 美元。不過，經調整後每股盈餘達 0.41 美元，優於分析師預期的 0.19 美元。該公司強調，關店計畫與資源重投高潛力門市的策略已開始見效，尤其 125 家重點升級店點業績顯著改善。

全年展望方面，梅西百貨預估全年淨銷售額介於 211.5 億至 214.5 億美元，高於先前設定的 210 億至 214 億美元。全年調整後每股獲利則為 1.70 至 2.05 美元，高於先前預估的 1.60 至 2.00 美元。雖然此水準仍低於關稅影響前的高標，但已優於 5 月下修後的預期。

執行長斯普林 (Tony Spring) 表示，「這是梅西動能轉變的開始。」他指出，返校季開局良好，對年底假期是一項正面指標。不過，公司也提醒消費者支出正趨於保守，購買行為「更精準、選擇性更高」。

斯普林自 2024 年接任執行長後，提出在 2026 年前關閉 150 家表現欠佳的門市，並增加對高潛力店點的投資，包含增聘人手、加強行銷與更新陳設。去年提出的轉型計畫還包括削減營運成本、改善商品組合與強化會員方案，目標在艱難的零售環境下提升效率與獲利能力。