川普兩子投資的American Bitcoin那斯達克掛牌 家族加密貨幣版圖擴張
根據《華爾街日報》(WSJ)報導，美國總統川普的兩名長子投資的比特幣礦業公司 American Bitcoin，周三 (3 日) 將正式在那斯達克掛牌交易，成為市場檢視川普家族加密事業投資熱度的最新案例。
American Bitcoin 是一家比特幣礦業暨持有策略公司，此次上市是在完成與 Gryphon Digital Mining 的合併後實現。根據協議，艾瑞克 ‧ 川普 (Eric Trump)、小唐納 ‧ 川普 (Donald Trump Jr.)、比特幣礦企 Hut 8 及其他股東將持有合併後公司約 98% 的股份，股票代號為「ABTC」，而原 Gryphon 投資人將持有剩餘股份。
American Bitcoin 已累積約 2,443 枚比特幣，採用類似於比特幣布道者塞勒 (Michael Saylor) 所推廣的「公司金庫策略」，直接以比特幣作為主要資產。艾瑞克 ‧ 川普對《華爾街日報》表示：「我們已成為加密領域最顯眼的名字，American Bitcoin 將會成為史上最偉大的金庫公司。」
截稿前，根據 Coingecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 2.1%，報 111,609 美元。
這家公司今年 3 月由川普兄弟創立的 American Data Centers 與 Hut 8 合併成立，後者將其挖礦部門交換為新公司 80% 的股權。American Bitcoin 在 6 月完成一筆價值 2.2 億美元的融資，投資者包括 Gemini 共同創辦人溫克沃斯雙胞胎兄弟 (Cameron Winklevoss 與 Tyler Winklevoss)，資金以現金和比特幣投入，公司隨後購買更多代幣及礦機設備。
比特幣挖礦是一個高能耗、競爭激烈的過程，透過大量運算以爭取生成新比特幣的權利。比特幣的總量被限制在 2,100 萬枚，目前已釋放超過九成，投資人正為有限的剩餘數量競逐。
American Bitcoin 的上市進一步擴張了川普家族的加密帝國，涵蓋礦業、迷因幣及與美元掛鉤的穩定幣。僅在周一，川普家族投資的 World Liberty Financial 發行的代幣 WLFI 上市首日，市值即讓川普家族在帳面上增加高達 50 億美元的財富。
不過，隨著川普政府放寬加密貨幣監管，倫理學者與監督機構對總統的商業利益及家族深度涉入該產業表達憂慮，認為這可能引發利益衝突與政策風險。
