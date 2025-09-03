鉅亨網編譯段智恆 2025-09-03 20:50

根據《華爾街日報》(WSJ)報導，美國總統川普的兩名長子投資的比特幣礦業公司 American Bitcoin，周三 (3 日) 將正式在那斯達克掛牌交易，成為市場檢視川普家族加密事業投資熱度的最新案例。

川普兩子投資的American Bitcoin那斯達克掛牌 家族加密貨幣版圖擴張(圖：REUTERS/TPG)

American Bitcoin 是一家比特幣礦業暨持有策略公司，此次上市是在完成與 Gryphon Digital Mining 的合併後實現。根據協議，艾瑞克 ‧ 川普 (Eric Trump)、小唐納 ‧ 川普 (Donald Trump Jr.)、比特幣礦企 Hut 8 及其他股東將持有合併後公司約 98% 的股份，股票代號為「ABTC」，而原 Gryphon 投資人將持有剩餘股份。

American Bitcoin 已累積約 2,443 枚比特幣，採用類似於比特幣布道者塞勒 (Michael Saylor) 所推廣的「公司金庫策略」，直接以比特幣作為主要資產。艾瑞克 ‧ 川普對《華爾街日報》表示：「我們已成為加密領域最顯眼的名字，American Bitcoin 將會成為史上最偉大的金庫公司。」

截稿前，根據 Coingecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 2.1%，報 111,609 美元。

這家公司今年 3 月由川普兄弟創立的 American Data Centers 與 Hut 8 合併成立，後者將其挖礦部門交換為新公司 80% 的股權。American Bitcoin 在 6 月完成一筆價值 2.2 億美元的融資，投資者包括 Gemini 共同創辦人溫克沃斯雙胞胎兄弟 (Cameron Winklevoss 與 Tyler Winklevoss)，資金以現金和比特幣投入，公司隨後購買更多代幣及礦機設備。

比特幣挖礦是一個高能耗、競爭激烈的過程，透過大量運算以爭取生成新比特幣的權利。比特幣的總量被限制在 2,100 萬枚，目前已釋放超過九成，投資人正為有限的剩餘數量競逐。