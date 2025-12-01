鉅亨網編譯段智恆 2025-12-25 01:38

根據《彭博》周三 (24 日) 報導，全球貿易體系在 2025 年走過近一個世紀以來最具轉折性的一年後，2026 年恐怕難以迎來平靜。儘管今年全球商品貿易展現一定韌性，但在美國總統川普大舉推動關稅政策、重塑全球貿易秩序之際，市場普遍預期，真正的衝擊可能將在明年逐步浮現。

全球貿易難關浮現？川普關稅後果 2026年才正要上演(圖:Reuters/TPG)

根據航運產業資深人士麥考恩 (John McCown) 引用的數據，今年 10 月全球貨櫃運量年增 2.1%，表面上顯示全球貿易仍能維持成長。然而，區域間的變化已顯露結構性轉移，美國進口貨量年減 8%，非洲、中東、拉丁美洲與印度的進口則呈現明顯成長。麥考恩指出，全球供應鏈已開始重新配置，若 2025 年可被形容為「關稅之年」，那麼 2026 年恐怕將是「關稅後果之年」。

‌



美墨加協定重談：三方角力升溫

2026 年最受關注的變數之一，是美國、加拿大與墨西哥即將啟動對《美墨加協定》(USMCA) 的檢討程序。這項於 2020 年生效的協定，首度納入「六年檢討條款」，意味著談判將進入前所未有的領域。

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 表示，政府在公開徵詢期間收到超過 1,500 份意見書，多數利害關係人支持延續協定，但同時也普遍要求「改善條款」。然而，分析指出，任何一方爭取到的讓步，往往意味著另一方的利益受損，談判勢必艱難。

目前，美加關係已出現裂痕，川普政府 10 月終止與加拿大的貿易談判，顯示政治因素可能進一步加劇北美貿易的不確定性。

航運風險再起：紅海與需求雙重衝擊

航運業者也警告，2026 年可能面臨新的供應鏈風險。顧問公司 Vespucci Maritime 執行長詹森 (Lars Jensen) 指出，兩項看似利多的發展，反而可能重創全球物流體系。

首先，隨著紅海攻擊事件趨緩，部分航商已開始恢復經由紅海與蘇伊士運河航線。若船舶全面回流，將使運力突然增加，恐導致歐洲港口嚴重壅塞，重演疫情期間的混亂。

其次，若美國經濟在 2026 年如川普政府預期般加速成長，企業補庫存需求可能暴增，進一步壓垮航運與港口處理能力。

貿易協議穩定性受考驗

川普政府宣稱 2025 年達成多項貿易協議，但多數並非具備完整法律約束力的正式協定，而是短期政治妥協，尤其與中國僅達成一年期休戰，並未觸及結構性失衡問題。

近期發展顯示，這些協議並不穩固。中國已向馬來西亞與柬埔寨施壓，警告其與美國的合作不得損及北京利益；印尼則對美方要求持保留態度。葛里爾也點名，與歐盟及印度的貿易談判恐延續至明年，美方甚至威脅，若歐盟對美國科技公司監管過嚴，將採取報復措施。

最高法院裁決成最大變數

另一個關鍵不確定性，來自美國最高法院即將裁定川普「對等關稅」是否合法。若法院判決政府敗訴，是否需要退還已徵收的關稅，將對財政與企業造成重大影響。

白宮官員坦言，大規模退稅在行政上極具挑戰。賭盤市場目前押注川普敗訴機率約 75%，意味著政府可能必須尋找其他法律途徑繼續施壓貿易夥伴。