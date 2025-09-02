鉅亨網新聞中心 2025-09-02 16:00

‌



日本上市公司 Metaplanet 周一 (1 日) 宣布完成一項重大資產收購，以約 1.12 億美元的價格購入 1,009 枚比特幣，使其總持有量達到 2 萬枚。此舉不僅讓 Metaplanet 的比特幣財庫市值突破 21 億美元，更一舉超越 Riot Platforms，躋身全球第 6 大企業比特幣持有者，同時鞏固其「亞洲最大企業比特幣持有者」的地位。

持逾2萬枚！Metaplanet加速擴張比特幣 稱日本低利率是「隱藏超能力」。(圖:shutterstock)

此次收購的每枚比特幣平均價格為 1,630 萬日元（約 110,720 美元），該資本擴張策略已獲得臨時股東大會的壓倒性批准。

‌



執行長 Simon Gerovich 在股東會上向超過 3,000 名與會者闡述了一項雄心勃勃的長期願景：計畫在 2027 年前將公司比特幣持有量增加至 210,000 枚，這一數字約佔比特幣總供應量的 1%。

為了實現這一目標，Metaplanet 將發行至多 5.55 億股優先股，預計可募資 5,550 億日元（約 38 億美元），且所有募集資金將專用於比特幣收購。

Gerovich 強調，日本作為 G7 中利率最低的國家，為「比特幣抵押融資」提供了獨特的優勢，他將此形容為「我們隱藏的超能力」。

此次發行的優先股將分為兩類：A 類股提供 5% 的固定收益率，旨在吸引偏好穩健回報的投資者；B 類股則具有較高風險，但附帶轉換為普通股的選項，為看好公司長期成長的投資人提供機會。此次發行規模上限設定為公司比特幣淨資產價值的 25%。

在股東會議上，Metaplanet 的策略顧問、川普次子艾瑞克 · 川普也與 Gerovich 進行了爐邊談話，稱讚其卓越的領導力。艾瑞克表示，「強大的領導力與比特幣相結合，是致勝組合。」

Metaplanet 近期在富時羅素 9 月評估中，已升級為中盤股，並成功納入富時日本指數與富時全球指數，顯示其在金融市場的影響力與日俱增。

隨著比特幣價格的持續上漲，Metaplanet 的財報也表現亮眼。第二季利潤達 111 億日元（約 7,510 萬美元），季增 41%。公司透過出售看跌期權實現的比特幣收益業務，本季也貢獻了 19 億日元（約 1,290 萬美元）的銷售收入。