英特爾10%股權之爭：川普引爆左右兩派大亂鬥

左右兩派反應分歧

川普政府上周宣布，將把《晶片法案》(CHIPS Act) 原本提供英特爾的近 90 億美元補助轉換為股權，使美國政府成為這家陷入困境的晶片大廠最大股東。川普在白宮橢圓形辦公室談話時表示，他曾批評英特爾執行長表現不佳，但最終轉而要求公司拿出 10% 股權，「他們答應了」。

此舉立即引來共和黨內部反彈。參議員保羅 (Rand Paul) 警告，這象徵政府直接控制生產工具，「今天是英特爾，明天可能是其他產業」，形同社會主義。前聯合國大使海利 (Nikki Haley) 則在社群平台發文批評，這種作法只會導致更多補貼與更低效率。保守派評論員艾瑞克森 (Erick Erickson) 更直言，這是「帶著共和黨標籤的社會主義」，痛批一些共和黨人對此噤聲是「可恥與懦弱」。

然而，左派人士卻給予不同回應。自稱社會主義者的參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 稱這是正確的一步，認為納稅人不應僅提供企業巨額補助而無回報，他並呼籲政府更進一步推動。

川普交易式經濟觀引發爭議

分析人士指出，這不是川普首次背離共和黨傳統的自由市場理念。他先前已多次展現保護主義傾向，從加徵關稅到對外國投資設限，如今進一步以政府直接持股來干預市場，被外界比喻為類似中國的「國家資本主義」。

川普本人早前在接受《時代》(TIME)雜誌訪問時，就曾把經濟比喻成「一間巨大而美麗的商店」，聲稱自己「代表美國人民擁有這間商店，並設定價格」。白宮顧問指出，政府甚至維持一份上百家企業的名單，依據政治忠誠度排序。川普也經常直接施壓企業與市場，從要求聯準會 (Fed) 降息，到呼籲零售商凍漲價格，甚至要求可口可樂調整配方。

支持者認為，美國政府長期以不同方式干預經濟，尤其是晶片產業作為國防基礎的重要性，更需要公共資源挹注。新美國工業聯盟共同創辦人克萊因 (Julius Krein) 表示，這種政策不是社會主義，而是「現實主義」，反而批評堅守意識形態的反對者仍停留在布希時代的過時教條。

但批評者警告，這種作法長期恐削弱市場機制。前財長薩默斯 (Larry Summers) 指出，若政府對陷入困境的企業提供援助，換取股權以保障納稅人利益或許合理，但川普的「選股」模式反映了任意的經濟管理，可能拖慢成長。他警告，這樣的「交易式資本主義」容易滋生威權與腐敗，在拉丁美洲已有先例。