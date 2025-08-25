鉅亨網編譯段智恆 2025-08-25 22:00

‌



美國總統川普周一 (25 日) 在社群媒體平台 Truth Social 表示，政府入股英特爾 (INTC-US) 的舉措將為美國帶來更多資金與就業，他並強調未來將持續推動類似交易。

川普力挺政府入股英特爾 稱將推動更多類似交易(圖:Reuters/TPG)

他寫道：「我一毛錢都沒花，這筆投資價值約 110 億美元，全數屬於美國。為何還有『愚蠢的人』不滿？我會整天為國家做這樣的交易。我也會幫助與美國達成這類有利可圖交易的公司。我喜歡看到他們股價上漲，讓美國越來越富有，為美國創造更多就業！誰會不想要這樣的交易呢？」

‌



圖：川普 Truth Social

這是白宮上周五宣布的重大決定之一。根據協議，美國政府將持有英特爾約 10% 股權，價值約 89 億美元，部分資金來自《晶片法案》(CHIPS Act)的補助，其餘則由與安全晶片生產相關的政府預算支應。白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 指出，這筆投資是更廣泛策略的一部分，未來美國可能建立主權財富基金，並持續擴展至其他產業。

哈塞特周一接受《CNBC》採訪時表示，這是一個特殊情況，因為《晶片法案》涉及龐大的資金挹注。他說：「總統早在競選時就已明確表示，最終若美國能建立主權財富基金將非常有利，因此未來肯定會有更多交易，不論是在半導體還是其他產業。」

他強調，雖然政府不會直接干預企業營運，但策略的一環是透過關稅與政策誘因，推動更多企業將產能回流美國。美國政府大舉入股大型企業並不常見，但並非毫無先例。哈塞特提及，金融危機後美國政府也曾持有房地美與房利美股份。他說：「我們絕對不是要選擇輸贏者，但這並非史無前例。」

此舉凸顯川普政府加深對私營企業參與的立場，藉由直接股權投資推動產業政策。白宮方面則表示，這筆交易不僅是晶片產業的一次戰略投資，也將成為未來可能建立美國版主權財富基金的重要起點。目前全球最大主權財富基金是挪威石油基金，規模約 1.8 兆美元，中國及中東多國也掌握龐大基金。

川普則在社群貼文中大力宣傳成果，直言批評反對者「愚蠢」，並強調這類交易讓美國股市與經濟受惠。他說：「我愛看到股價上漲，這讓美國更富有，創造更多工作機會。」