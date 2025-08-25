鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-25 19:44

‌



電商平台 Temu 母公司拼多多 (PDD Holdings) 周一 (25 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，該季營收優於市場預期，在中國官方推出刺激措施提振消費之下，營收成長 7% 至約人民幣 1,040 億元(折合 145 億美元)。不過，同期淨利則下滑 4%，顯示在中美關稅壓力與同業激烈競爭中，公司獲利空間持續承壓。

〈財報〉拼多多Q2營收超預期 美中關稅與同業競爭侵蝕獲利(圖:Reuters/TPG)

‌



然而，價格戰也加劇壓力。拼多多副總裁劉珺 (Liu Jun) 在財報聲明中坦言，本季 (第三季) 營收成長進一步放緩，「隨著我們專注於長期價值創造，持續投資可能仍將壓抑短期獲利。」

圖：拼多多財報

財報顯示，拼多多第二季調整後每股盈餘 22.07 元，明顯優於市場預期的 15.74 元。歸屬股東的調整後淨利為人民幣 327 億元，低於去年同期的 344 億元。公司同時承擔更高的履約費用、伺服器與頻寬支出，以及支付處理與行銷成本。

在海外市場方面，Temu 過去被視為拼多多最具成長潛力的引擎，但隨著美國政府取消小額豁免 (de minimis) 稅收漏洞、並加徵中國商品關稅，該平台在美國的月活躍用戶於 4 月至 6 月一度年減高達 46%，導致銷售出現下滑。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師指出，雖然 7 月 MAU 有明顯回升，但仍難判斷是因積壓訂單消化，還是真正需求復甦。

為減輕壓力，Temu 正調整策略，除了推廣美國倉庫現貨、吸引更多當地賣家之外，也積極推動「全託管」模式，由公司直接掌控商品挑選、定價與物流，以期憑藉龐大的供應鏈網路壓低售價。不過，市場競爭依然激烈。

Temu 在美國同時要面對快時尚對手 Shein，以及電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US)，後者憑藉規模優勢持續與供應商談得有利條件。此外，行銷公司 Omnisend 本月調查顯示，仍有約三成美國消費者感受到 Temu 商品價格上漲。

拼多多管理層也曾警告，國內市場的競爭與美國關稅衝擊，將使獲利能力長期面臨下行壓力。京東日前已公布上季淨利腰斬，反映中國電商業者在消費低迷與價格戰下的共同挑戰。