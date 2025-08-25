鉅亨網編譯段智恆 2025-08-25 20:20

《路透》周一 (25 日) 報導，根據銷售文件顯示，德國豪華汽車製造商賓士 (Mercedes-Benz) 的退休金信託基金計劃出售其持有的日產汽車 (Nissan Motor) 股份，規模約 3.46 億美元，恐將進一步加大對這家陷入困境的日本車廠股價的壓力。

日產雪上加霜！賓士退休金基金拋售3.46億美元持股 股價恐迎新打擊(圖:Reuters/TPG)

作為日本第三大汽車製造商，日產近來受到美國關稅、組織重整以及銷售下滑拖累，自 2025 年以來股價已下跌約 24%。投資人對於其扭轉頹勢的計畫仍抱持疑慮，而賓士的拋售動作更加深市場擔憂。

根據條款書，這批股份將以每股 337.5 至 345 日元的價格出售，較周一日產在東京證交所的收盤價 363 日元折讓約 4.96% 至 7.02%。此次出售的定價預計在周二 (26 日) 日股開盤前完成，並於周四 (28 日) 結算。

日產提出的重整計畫包括關閉部分在日本與海外的生產基地，以削減成本並重建獲利能力。然而，市場普遍認為前景仍不明朗。對於相關拋售計畫，日產與賓士尚未立即回應置評。

有分析認為，賓士基金的減持動作，凸顯市場對日產能否成功翻轉局勢的高度不確定。雖然公司推動關閉部分產線並削減開支，以期恢復獲利能力，但外部環境依舊嚴峻。