鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-25 21:38

美股主要指數周一 (25 日) 開低，投資人消化上周聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋出的鴿派訊號後的漲勢，市場對降息的樂觀情緒出現降溫，與此同時關稅與通膨壓力再度成為焦點。道瓊上周五創下盤中與收盤新高，但本周初回落，投資人靜待重量級企業輝達 (Nvidia) 即將公布的財報，以判斷近期股市反彈是否具持續力。

〈美股早盤〉主要指數開低 鮑爾降息利多退燒、關稅陰影再現(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.2%。

隨著市場對聯準會 (Fed) 降息的樂觀情緒逐漸降溫，美股期貨周一回落，美債殖利率上升，投資人重新聚焦關稅帶來的通膨壓力與企業獲利前景。

標普 500 指數期貨小幅下跌，此前該指數上周五因 Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾年會釋出鴿派訊號而創下自 5 月以來最大單日漲幅。晶片大廠英特爾 (INTC-US) 股價盤前上漲，美國政府同意入股該公司 10%；Keurig Dr Pepper 則下跌，因宣布斥資 180 億美元收購荷蘭咖啡公司 JDE Peet’s。

鮑爾上周表示，Fed 可能在通膨尚未完全回到目標前就開始降息，以應對就業市場轉弱，讓投資人押注 9 月降息的機率高達 84%。不過，本周仍將迎來關鍵考驗，包括輝達 (NVDA-US) 即將公布財報，以及本周五 (29 日) 發布的 Fed 青睞的通膨指標。EFG 資產管理公司執行長 Daniel Murray 指出：「貨幣政策放鬆通常受到市場歡迎，但背景也很重要，目前宏觀與企業環境仍存在顯著不確定性。」

歐洲方面，Stoxx 600 指數下跌 0.2%，丹麥再生能源公司 Orsted 暴跌，因川普政府叫停其一座幾乎完工的離岸風電項目；JDE Peet’s 則因收購消息股價飆漲。英國市場因假期休市，流動性偏低。

在鮑爾日前發表演說之前，華爾街對降息預期轉趨謹慎，標普 500 曾連跌五日，創今年 1 月以來最長跌勢。鮑爾的言論扭轉了這一情緒，帶動大盤上漲逾 1.5%，連續第三周收紅，並逼近上月創下的歷史新高。

短期美債殖利率大幅下挫，使美債殖利率曲線出現 2021 年以來最大幅度的趨陡。Ebury Partners 策略主管 Matthew Ryan 表示：「長期殖利率僅小幅波動，曲線趨陡反映市場擔憂 Fed 更重視就業市場，而允許通膨高於 2% 目標。川普對貨幣政策的影響與 Fed 獨立性疑慮，也讓情況更加複雜。」

美元指數持穩，結束連續三周下跌；10 年期美債殖利率上升 3 個基點，德國公債殖利率則攀升 5 個基點。《彭博》策略師指出，美元空頭在鮑爾講話後有所收斂，顯示通膨數據與未來經濟數據仍將左右 Fed 是否於 9 月會議啟動降息。

鮑爾在其任內最後一次傑克森霍爾演說中，也承認美國經濟訊號相當模糊。他提到關稅對物價的影響已經可見，但尚不確定是否會導致更持久的通膨。與此同時，就業市場需求與供給雙雙下滑，他形容這種狀況「相當特殊」。摩根資產管理投資專家 Jin Yuejue 表示，Fed 明確優先考量就業疲軟，「訊號很清楚，央行已準備轉向」。

市場焦點同時落在輝達的財報。作為標普 500 權重最高的公司，輝達被視為美股與人工智慧 (AI) 產業的風向球。分析師指出，投資人期待該公司能化解外界對 AI 支出過熱的疑慮，並驗證近期科技股推動的漲勢不是泡沫。

截至台北時間周一（25 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.75%，至每股 25.73 美元

英特爾盤前一度漲近 3%。消息面上，美國商務部長盧特尼克上周五宣布，聯邦政府已收購陷入困境的晶片巨頭英特爾 10% 的股份，這是川普政府在強化對美國企業控制方面邁出的最新一步。英特爾在新聞稿中表示，美國政府以每股 20.47 美元的價格購買 4.333 億股普通股，投資總額約 89 億美元，對應 10% 的股權。這筆交易後，美國政府超越貝萊德成為英特爾的最大股東。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.22%，至每股 340.77 美元

古根漢 (Guggenheim) 發布報告，重申對特斯拉的「賣出」評等和 175 美元的目標價。分析師認為，Robotaxi 的推出耗時長、成本高且風險高昂，將帶來巨大的現金消耗、技術障礙和監管風險。儘管特斯拉的 Robotaxi 試點計畫已在奧斯汀啟動，但目前服務仍需車內人員監管。

這與市場對其完全無人監督的自動駕駛願景有所落差，而這個願景正是支撐特斯拉目前高達 192 倍本益比的關鍵。分析師認為，自動駕駛技術的實現將是一場「持久戰」，如果此過程過於漫長，而投資者已經為其迅速成功的結果支付了高昂代價，那麼其下行風險將會顯著增加。

拼多多 (PDD-US) 早盤股價下跌 1.66%，至每股 125.00 美元

電商平台 Temu 母公司拼多多 (PDD Holdings) 周一美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，該季營收優於市場預期，在中國官方推出刺激措施提振消費之下，營收成長 7% 至約人民幣 1,040 億元 (折合 145 億美元)。不過，同期淨利則下滑 4%，顯示在中美關稅壓力與同業激烈競爭中，公司獲利空間持續承壓。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Jefferies 已將標普 500 指數的年終目標上調至 6600 點，顯著高於其先前設定的 5600 點。此前，Jefferies 是唯一一家預測該基準指數將低於 6000 點的券商。此次目標上調，主要基於企業獲利表現強勁，以及市場對美國經濟健康狀況的擔憂有所緩解。