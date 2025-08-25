鉅亨網編譯段智恆 2025-08-25 20:50

‌



《路透》周一 (25 日) 報導，美國消費品巨頭寶僑 (Procter & Gamble, P&G)(PG-US) 正透過目標百貨 (TGT-US) 通路銷售一款中國製的奢華嬰兒紙尿布品牌「Bumbum」，產品主打蘆薈浸潤與雲朵般柔軟觸感。此舉凸顯寶僑在旗下暢銷品牌幫寶適 (Pampers) 與 Luvs 市場占有率下滑之際，尋求新成長契機的努力。

幫寶適市占撐不住？寶僑推中國製高檔尿布Bumbum應戰(圖:Reuters/TPG)

這一舉動在美國市場相當少見，因為寶僑大部分在美國販售的產品都是在地生產。目標百貨今年初宣布將更新嬰幼兒用品陣容，Bumbum 便是其中一環，但當時未透露製造商。寶僑後續證實推出此品牌，強調是補充幫寶適與 Luvs 的產品策略之一。

‌



中國製尿布攻美市場

Bumbum 在目標百貨的定價比同樣來自中國的高端品牌 Millie Moon 略低，一片僅 27 美分，相較幫寶適 Pure 的 37 美分更具價格競爭力。寶僑選擇由中國生產再輸入美國，反映出進口品在成本上較具優勢，而關稅導致美國本土製品價格更高。

市場研究機構數據顯示，幫寶適在美國 54 億美元的嬰兒紙尿布市場仍居龍頭，但市占率自 2022 年的 32.5% 小幅下滑至 2024 年的 32.3%；Luvs 則從 2019 年的 9% 降至 2023 年的 6.9%。寶僑過去 18 個月多次在財報會議中坦承，嬰兒事業銷售表現疲弱。

分析人士認為，寶僑可能藉由在目標百貨測試 Bumbum，之後將部分功能或特色融入美國本土生產的幫寶適系列。競爭對手金百利 (Kimberly-Clark)(KMB-US) 去年也推出號稱「雲柔」的平價 Snug & Dry 尿布，使用中國的研發與供應鏈團隊，凸顯中國製產品正快速追趕。

競爭加劇與關稅挑戰

近年來中國製尿布品質大幅提升，加上中國政府補貼與勞動成本低廉，使產品能壓低價格。根據 ImportYeti 數據，來自中國的尿布進口量在截至今年 4 月的兩年間成長超過三倍。專家表示，中國製與美國製尿布已無明顯品質差異，價格優勢正逐漸改變消費者偏好。

不過，隨著美國對中國商品課徵關稅，價格壓力可能進一步轉嫁給消費者。寶僑高層上月已指出，公司部分漲價與關稅有關，而嬰兒汽座、嬰兒車等中國製嬰兒用品也受到影響。雖然目前零售通路仍在消化舊庫存，秋季起新一波漲價恐將浮現，可能迫使消費者轉向更便宜品牌。