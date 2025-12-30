鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-30 16:00

分析師預期，由於美國聯準會 (Fed) 降息及全球經濟韌性，抑制對美元資產的需求，2026 年美元可能略微走弱，貶幅比 2025 年和緩。

2025 年的美元欲振乏力，在美國總統川普 4 月拋出「解放日」關稅、意外衝擊市場之後，美元對一籃子主要貨幣曾一度貶值達 10%，目前已收復部分失土，全年仍下跌約 7%。

雖然近期下滑，美元仍是全球主導貨幣，沒有出現一些人預期的「去美元化末日」情境，全球貿易與市場仍依賴美元。

過去十年來，全球投資人以美元瘋狂投入美股和美債，但這段長期穩步上漲的行情已經告終。

德意志銀行外匯研究全球主管 George Saravelos 說：「我們預測美元將進一步走弱，但幅度比 2025 年小。到 2026 年底，貿易加權美元可能貶值約 10%。如果預測實現，將證明這十年的美元牛市已告一段落。」

美元走弱會影響旅遊成本、進口價格以及美國投資人的投資回報。即使只有小幅下跌，也可能改變投資組合、通膨壓力及全球貿易動態。

美元升值的可能性仍存在，因為全球投資人買美股仍需要美元， Saravelos 指出，「全球對美股的依賴如此嚴重，要持續維持高額資金流入並不容易。」

道明證券分析師 Jayati Bharadwaj 指出，若美元要因美國經濟前景強勁而受益，全球其他地區經濟必須顯著惡化，但全球經濟在關稅不確定下仍展現韌性。

美元走弱也代表美國旅客出國購物可能購買力下降，美國公司進口成本增加。不過對出口商而言，美元走弱則是有利的，因美國商品在國外價格相對便宜，有助縮減貿易逆差。

Bharadwaj 表示，川普最終「需要美元貶值，以持續地縮小貿易逆差」。

Fed 持續降息也不利美元，這意味著美國債券利息下降、吸引力減弱。富國銀行 (Wells Fargo) 首席經濟學家 Tom Porcelli 表示，美元可能在 Fed 暫停降息後重新走強。

分析師認為，今年有關去美元化的討論多是口號，金融市場仍未看見明顯轉向。

國際金融協會 (IIF) 首席經濟學家 Marcello Estevão 說：「美元主導地位的結構基礎仍然穩固，主因是深度流動的市場、美國金融機構的全球影響力，以及無可匹敵的安全資產供給。」

對全球退休基金或保險公司來說，擁有高評級的美國債務仍是重要資金停泊工具，需求並未減少，不僅如此，美元也依舊是全球支付主要貨幣。

近期金價上漲，引發去美元化討論，因各國央行增加黃金持有量。但 Estevão 指出，黃金持比上升多為機械性調整，並未削弱美元資產占比。即使中國或俄羅斯正在推動資產多元化，其他央行持有的資產仍以美元為主。

道明證券的 Bharadwaj 指出，圍繞去美元化仍存在迷思，一些投資人仍可能擔心美元進一步走弱，影響其美元資產價值。

美元作為避險貨幣的地位，正因美國政策難以預測而蒙受壓力，對此 Bharadwaj 說：「美國已不再自外於全球宏觀衝擊，反而可能是衝擊的源頭。」她特別點名關稅不確定性、以及川普與 Fed 之間的爭執為兩大風險。