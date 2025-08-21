中國為何打壓輝達H20晶片？全因美商務部長「語帶羞辱」
鉅亨網編輯林羿君
《金融時報》報導，中國監管機構採取行動，勸阻當地企業購買輝達 (NVDA-US) H20 晶片，是因為不滿美國商務部長盧特尼克「侮辱性」的言論。
報導引述消息人士指出，中國網信辦、國家發改委及工業和信息化部等相關機構，已展開行動勸阻當地科技業者採購輝達 H20 晶片，是要回應盧特尼克 7 月時，在美國解除輝達 H20 銷華禁令時所發表的言論。
盧特尼克當時接受採訪時表示，H20 是為中國市場設計的「第四等」晶片：「我們不賣給他們最上等的、次等的，甚至不是第三等的。」還強調，這項政策目的在於「確保中國對美國科技的依賴持續存在」，同時不構成國安威脅。
消息人士指出，部分中國高層認為這些言論「具有侮辱性」，因此轉而限制中國科技企業購買 H20。據悉，已有多家中國科技企業暫緩甚至大幅縮減了訂單。
中國當局近來來頻頻敦促國內科技業者擴大採用國產晶片，但包含阿里巴巴和字節跳動等科技巨頭均表示，若沒有輝達晶片，其 AI 開發將受影響，從而削弱了中國在與美國的科技戰中的勝率。
消息人士透露，「盧特尼克的那番話，給了中國監管部門進一步理由，加強推動科技公司採用中國國產晶片的力度。」
