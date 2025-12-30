鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 14:40

摩根大通資產管理首席全球策略師 David Kelly 近日公開表示，預計於 2026 年初發放的巨額個人所得稅退稅款，將發揮類似於新冠疫情期間，政府所發放刺激性支票的作用。

小摩策略師：2026年巨額退稅潮 預計刺激新一輪支出(圖:shutterstock)

據《Motley Fool》報導，在新冠疫情期間，美國政府曾支付了三筆獨立的刺激性支票，這雖然幫助推高了許多人的儲蓄率，但也有人認為這助長了之後發生的、大規模的通貨膨脹。現在，政府可能會以出乎意料的方式提供更多刺激。

Kelly 此前在 LinkedIn 上發文指出，美國人預計將收到非常可觀的個人所得稅退稅。這次預期中的巨額退稅，甚至可能超出川普總統的「大而美法案」簽署成法律時，所預期的退稅規模。

造成這種大規模退稅的主要原因，在於該法案中包含的多項減稅措施具有追溯效力，將影響納稅人於 2025 年所賺取的收入。這些追溯性減稅措施內容廣泛，包括取消對小費、加班費和汽車貸款利息的徵稅。

同時，針對退休人士有新的獎金扣除額，州和地方稅的允許扣除額也有所增加。此外，標準扣除額和兒童稅收抵免的永久性增加也將追溯生效。

Kelly 指出，導致許多納稅人獲得巨額退稅的直接機制在於，美國國稅局 (IRS) 並未對 2025 年的 W-2 或 1099 表格進行調整。因此，除非員工個別聯繫雇主更改了預扣金額，否則雇主仍然按舊的稅法，從每周的薪資中扣除相同數量的稅款。

儘管稅法修改意味著工人應繳納的稅款減少了，但持續的超額預扣，預計將在納稅人於 2026 年申報 2025 年度稅款時，產生大量且高額的退稅。

Kelly 根據截至 5 月中旬分析的數據估算，在 IRS 預計處理的約 1.66 億份個人所得稅申報單中，預計有 1.04 億納稅人將領取到平均 3278 美元的退稅。

Kelly 相信，這股巨額退稅潮「將非常類似於新一輪的刺激性支票，在明年初增加消費者需求和通貨膨脹壓力」。

然而，專家也提出警告：雖然以高額退稅形式獲得大量現金看起來很有吸引力，但由於這些款項所造成的大規模消費者需求激增，可能使通貨膨脹問題惡化，加劇自疫情期間發放款項以來，美國所經歷的物價飛漲問題。

從總體經濟來看，這可能產生連鎖反應，包括可能導致聯準會暫停預期的降息行動。