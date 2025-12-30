鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-30 14:20

一名知情人士於週二（30 日）透露，美國政府已向三星和 SK 海力士核發一項年度許可，允許其在 2026 年將晶片製造設備運送至位於中國的工廠。

根據《路透》報導，這項批准為這兩家南韓企業帶來暫時性的紓解，也是在美國今年稍早決定撤銷部分科技公司所享有的許可豁免之後所做出的安排。

消息人士指出，美國政府已針對晶片製造設備出口至中國，引入年度審批制度。

然而，這項被稱為「經核准最終用戶」身分的特權，將於 12 月 31 日到期，代表在此之後，若要將美國製晶片製造設備運往其位於中國的工廠，將必須取得美國出口許可。

截至目前，三星、SK 海力士與台積電皆未立即回應相關置評請求。

為了限制中國取得先進的美國技術，川普政府一直在重新檢視其認為在拜登政府時期過於寬鬆的出口管制措施。