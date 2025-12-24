鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-24 07:00

國際黃金市場周二 (23 日) 迎來歷史性時刻，COMEX 黃金期貨盤中最高觸及每盎司 4530.8 美元，刷新人類商品交易史紀錄，單日漲幅超 2%。

自 10 月短暫回檔後，金價在兩個月內達到驚人逆轉，年內累計漲幅逼近 70%，創 1979 年以來最大年度漲幅紀錄。這場由信用貨幣體系重構、地緣衝突升級與央行購金潮共同驅動的貴金屬盛宴，正重塑全球資產配置邏輯。

地緣政治緊張局勢成為近期金價飆升的直接催化劑。美國對委內瑞拉實施新一輪制裁，封鎖油輪並加強對馬杜羅政府的施壓，引發市場對能源供應鏈斷裂的擔憂。

與此同時，中東局勢持續發酵，伊朗核設施遇襲傳聞與紅海航運危機交織，推動避險資金湧入黃金市場。數據顯示，全球過去一周黃金 ETF 淨流入量較上季激增 40%，單週增持量創三個月新高。

更深層的驅動力來自全球貨幣體系的深層變革。聯準會 (Fed)12 月利率會議釋放矛盾訊號，儘管如期降息 1 碼，決策層內部分歧公開化，三位委員投反對票，六名官員傾向暫停降息。

這種政策不確定性削弱了美元信用基礎，美元指數今年累積跌幅擴大至 8%，為黃金提供持續上漲動能。摩根大通報告指出，關稅政策搖擺、財政赤字膨脹與央行數位貨幣競爭，正加速全球儲備資產多元化進程，黃金作為終極避險資產的地位愈發凸顯。

央行購金潮持續為金價提供底部支撐。根據世界黃金協會 (WGC) 數據，今年前三季全球央行淨購金量達 800 噸，遠超往年同期水準。中國央行連續 14 個月增持黃金儲備，印度、土耳其等國央行亦加強採購力道。

摩根大通預測，2026 年全球央行購金量仍將維持在 750 噸以上，即便低於 2023-2025 年超千噸的峰值，但仍高於 2010-2022 年平均 400-500 噸的水平。值得關注的是，新興市場央行黃金儲備佔比普遍低於 10%，若以 10% 的目標比對調整，光是中國、俄羅斯等國的潛在需求就高達 2600 噸。

機構投資人正重新審視黃金的戰略價值。高盛最新報告將 2026 年金價目標上調至 4900 美元，強調央行結構性需求與 Fed 降息週期的雙重利多。

中國保險巨頭平安資管近期也宣布，將黃金配置比例從 2% 提升至 5%，帶動亞太地區實體黃金需求激增。

期貨市場同步釋放強烈看漲訊號。上期所黃金期貨主力合約突破人民幣 1000 元大關，創上市以來新高。滬金溢價率攀升至 15 美元，反映中國投資者對黃金的旺盛需求。

技術面顯示，金價已形成清晰的上升通道，MACD 指標金叉向上，RSI 指數維持在 70 附近強勢區域，暗示短期仍有衝高動能。

面對金價狂飆，市場分歧逐漸顯現。一些分析師警告，若 Fed 明年維持鷹派立場或地緣衝突緩和，可能引發技術性回調。

但更多機構認為，全球債務膨脹至 307 兆美元的歷史高位，實質利率長期為負的環境，將持續支撐黃金的貨幣屬性。

摩根大通指出，這不是一輪普通的牛市，而是信用貨幣體系重構背景下的價值重估。