鉅亨網編譯段智恆 2025-08-22 00:00

‌



綜合外媒周四 (21 日) 報導，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布，正在調查特斯拉 (TSLA-US) 延遲提交涉及駕駛輔助系統車禍的報告一事，原因是部分事故資料「在事故發生數月後」才送交，遠超過法規規定的期限。依照相關規定，車廠一旦接獲事故通知，必須在 1 至 5 日內完成上報。

特斯拉延遲數月通報事故 美監管機構展開調查(圖：REUTERS/TPG)

根據 NHTSA 公布的文件，延誤與特斯拉的資料收集系統有關。特斯拉向監管單位表示，延遲是因「數據蒐集出現問題」，但目前已修復。NHTSA 表示，當特斯拉補交事故報告時，有的以批次方式一次性送出，有的則採取分批逐步提交。監管單位因此展開所謂的「審計查詢」(audit query)，以評估延遲原因、範圍，以及特斯拉採取的改善措施。

NHTSA 進一步指出，將審查特斯拉是否仍有事故未通報，以及提交的報告是否完整包含所有必須資料。對於此事，特斯拉尚未回應媒體置評。

這項調查使特斯拉在自動駕駛領域的爭議再度升溫。該公司長期將 Autopilot 與完全自動駕駛 (Full Self-Driving, FSD) 定位為未來成長的關鍵，但近年事故頻傳，令監管機構多次啟動調查。自去年 10 月以來，NHTSA 正針對 240 萬輛搭載 FSD 的特斯拉車輛展開調查，因為已知至少發生四起事故，其中包含一起 2023 年的致命車禍。

此外，NHTSA 今年 1 月也對 260 萬輛特斯拉展開調查，涉及車主透過「遠端移車」功能導致事故的案例。另一項調查則鎖定特斯拉 6 月於奧斯汀啟動的自駕計程車服務，監管單位要求公司說明，這些車輛是否允許員工在必要時進行遠端操控。

目前，若車廠違反事故通報規定，最高可能面臨每日 27,874 美元的罰金，累積金額上限逾 1.39 億美元。雖然拜登政府時期強化了事故通報規定，但今年初川普政府上任後，已放寬部分要求。