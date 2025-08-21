Fed會議紀要：官員憂就業、通膨雙重威脅 分歧30年來最嚴重

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-08-21 02:37

美國聯準會（Fed）周三（20 日）公布 7 月 29-30 日貨幣政策會議紀要顯示，儘管經濟成長在上半年放緩，但委員會決定維持聯邦基金利率在 4.25% 至 4.5% 區間不變。

美國聯準會7月會議紀要顯示，在意外爆冷的非農數據公佈前，官員就已注意到勞動市場正在走弱。(圖:Shutterstock)

值得注意的是，理事鮑曼（Michelle Bowman）和華勒（Christopher Waller）投票反對這項決議，主張應降息一碼，這是 30 多年來首次有多位理事同時反對利率決議。

除了利率政策外，委員會決定繼續減少其持有的公債以及機構債券和機構房貸證券。Fed 重申，強烈致力於支持充分就業並讓通膨回到 2% 目標。

官員憂心就業與通膨雙重威脅

不過，雖然 Fed 官員對勞動市場狀況和通膨前景都感到擔憂，但多數人認為現在降息還太早。聯邦公開市場委員會（FOMC）官員普遍指出，目前政策制定面臨兩難，一方面要防止通膨升溫，另一方面也要避免就業市場走弱。

多數與會者認為通膨上升風險較大，但也有少數人認為就業下降風險更值得關注。Fed 官員觀察到今年上半年經濟活動成長已經放緩，儘管進出口數據波動仍在影響整體表現。不過，目前失業率仍維持在低水準，顯示勞動市場狀況依然穩固，唯通膨率仍略高於 Fed 設定的 2% 目標。

會議紀要警告：「若高通膨持續時間比預期更長，而勞動市場前景同時走弱，委員會可能面臨艱難的權衡抉擇。」

值得注意的是，會議召開僅兩天後，勞工統計局就公布數據顯示，7 月非農就業成長不僅持續疲弱，6 月和 5 月的成長數據也大幅下修。

會議記錄顯示，即使當時還沒有上述資訊，Fed 官員就已注意到「勞動市場正在走弱。」

川普關稅依舊是討論焦點

美國總統川普的關稅政策依舊是會議核心議題。委員會成員爭論關稅到底是會產生一次性價格影響，還是更持久的通膨衝擊。許多官員指出，關稅的全部影響可能需要一段時間，才能在消費品和服務價格中顯現出來。

會議紀要顯示，官員們對川普今年實施的關稅政策仍有很多疑問，包括後續調整的時間點、調升幅度有多大，以及這些影響會持續多久，都充滿不確定性。

有些人擔心就業情況開始出現裂痕，需要政策支持來防止進一步惡化。與此同時，川普持續對 Fed 施壓要求降息。

鮑爾周五演說受矚目

Fed 本周的重頭戲是主席鮑爾周五上午在傑克森霍爾年度研討會發表主題演說。市場預期，他將在演說中至少指出 Fed 短期利率政策方向，以及長期政策展望。