〈美股盤後〉Fed記錄顯示降息分歧加劇 科技股續失血 標普連四黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-21 05:42

‌



投資人消化零售業績報告與聯準會會議紀要，隨著對人工智慧 (AI) 泡沫的擔憂升溫，資金持續自科技板塊撤出。市場在輝達財報公布前保持觀望，標普 500 指數週三 (20 日) 收低，連續第四個交易日下跌。

Fed記錄顯示降息分歧加劇 科技股續失血 標普連四黑 (圖：REUTERS/TPG)

2 年期美債殖利率降至 3.74%。10 年期美債殖利率降至略低於 4.3%。美國原油庫存大幅下降，油價反彈。

‌



聯準會 7 月 29 日至 30 日會議內容顯示，官員傾向暫緩進一步降息，原因是關稅引發的通膨跡象初現，市場需要更多時間評估川普關稅政策的全面影響。

投資人等待週五 (22 日) 傑克森霍爾年會上聯準會主席鮑爾演說，預期鮑爾將為 9 月降息釋放更多訊號。近期就業市場與消費者物價數據顯示經濟放緩跡象增強，市場對聯準會轉向寬鬆的預期升溫。

然而，美國總統川普再度批評鮑爾降息行動「太慢」，並公開要求聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 「立即辭職」，因後者涉及房貸詐欺調查，此舉加劇市場不確定性，投資人情緒更趨謹慎。

美股週三 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 16.04 點，或 0.04%，收 44,938.31 點。

那斯達克指數下跌 142.095 點，或 0.67%，收 21,172.857 點。

S&P 500 指數下跌 15.59 點，或 0.24%，收 6,395.78 點。

費城半導體指數下跌 40.69 點，或 0.72%，收 5,630.82 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 116.36 點，或 0.77%，收 15,055.38 點。

標普 11 大板塊中，防禦型板塊走強，能源、必需消費、醫療保健領漲。資訊科技、通訊、非必需消費等成長板塊拖累大盤。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭集體收黑。Meta (META-US) 下跌 0.50%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.97%；Alphabet (GOOG-US) 下跌 1.14%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.84%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.76%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.42%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.03%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.66%。

企業新聞

輝達將於 8 月 27 日公布最新財報，投資人普遍觀望謹慎，輝達 (NVDA-US) 週三 (20 日) 收低 0.14% 至每股 175.40 美元，年初至今漲幅達 26.82%。

英特爾 (INTC-US) 下殺 6.99% 至每股 23.54 美元。CNBC 報導，知情人士透露，英特爾正與多家大型投資者洽談，商討以「折扣價格」增資入股的可能性。此前，英特爾剛獲得軟銀 20 億美元投資，軟銀持股約 2%，並躍升為英特爾第五大股東。

目標百貨 (TGT-US) 股價崩跌超 6% 至每股 98.69 美元，公司宣布營運長 Michael Fiddelke 將接替 Brian Cornell 出任 CEO，這是 2014 年以來首次換帥，最新財報顯示目標百貨銷售疲弱。

雅詩蘭黛 (EL-US) 股價承壓 3.67% 至每股 86.57 美元，該公司預測全年獲利低於市場預期，原因包括美國與中國市場需求放緩，以及關稅不確定性。

Lowe’s (LOW-US) 小升 0.31% 報每股 257.14 美元，公司財報超預期並上調全年財測，受益於居家裝修需求回升。

微軟 (MSFT-US) 挫跌 0.79% 報每股 505.72 美元，調查是否有洩漏導致駭客攻擊其 SharePoint 漏洞後，微軟限制中國公司獲取有關網路安全漏洞的提前通知。

Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 下跌 1.14% 報每股 200.19 美元，

Google 週三發表 Pixel 10 系列四款手機，售價 799 至 1799 美元，搭載台積電代工 Tensor G5 晶片，支援 Qi2 無線充電並整合 Gemini AI 新功能。Pixel 10 系列本月開售，折疊版 Pixel 10 Pro Fold、Pixel Watch 4 與 Pixel Buds 2a 則將於 10 月上市。

丹麥藥廠諾和諾德 (NVO-US) 下滑 0.89% 至每股 54.30 美元，諾和諾德實施全球招聘凍結，尋求削減成本並維持減重藥物市場競爭力。

華爾街分析

摩根大通市場情報主管 Andrew Tyler 週三稍早寫道：「週三對逢低買進者而言像是一場考驗，因為週四的 PMI 數據和鮑爾在傑克森霍爾的演說，可能會成為市場的轉折點或改變敘事。」。

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 表示，鮑爾可能會保持謹慎立場，強調聯準會非常關注其「雙重使命」，並解釋決策依賴數據。

Evercore 高級經濟學家兼策略師 Marco Casiraghi 則表示，最新會議紀要「有些過時」，因為 7 月就業報告意外疲弱，改變了經濟形勢：大多數與會者一致認為，聯準會「處於能夠及時回應經濟發展的良好位置。」

Casiraghi 稱：「這些考量支持我們的觀點，除非勞動市場重新收緊且伴隨不利的通膨數據，否則我們預計聯準會將在 9 月降息。」

Nationwide 投資管理公司首席市場策略師 Mark Hackett 表示：「我們看到市場領導地位明顯下降，本月大型成長股明顯落後於小型股和價值股。不過，波動率和信用利差仍保持平穩，顯示投資人恐慌情緒有限。」