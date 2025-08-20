鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-20 21:39

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人觀望零售財報與Fed會議紀要(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.8%。

華爾街科技股賣壓延續，美股期指周三盤前走低，標普 500 期貨跌 0.1%，Nasdaq 100 期貨下挫 0.3%，市場連續第四日下滑。投資人對近月科技股急漲出現獲利了結動作，並靜待聯準會 (Fed) 主席鮑爾於本周傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會的談話。

近期標普 500 與「美股七雄」(Magnificent Seven)帶動的漲勢，被市場質疑漲幅過快、估值過高。周三盤前，零售股成為焦點：目標百貨宣布任命內部高層接任執行長後，股價暴跌逾 10%，雅詩蘭黛 (Estee Lauder) 亦重挫 8.2%。晶片龍頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 在前一日大跌後盤前持穩，但仍面臨下周財報前的壓力。

Danske Bank 跨資產策略主管 Bjarne Breinholt Thomsen 指出，這波回檔是「典型的獲利了結」，並非基本面逆轉。他表示，從基本面仍看好科技，但因部位過度擴張、估值偏高，目前維持中立立場。

歐洲股市則逆勢上漲，基準指數漲 0.3%，逼近歷史新高。美債幾乎持平，10 年期殖利率報 4.30%。布蘭特原油漲逾 1%，至每桶 66.5 美元。美元持平。

投資人正密切關注鮑爾本周五 (22 日) 演說，判斷是否釋出 9 月降息訊號，或強調後續數據仍可能改變決策。滙豐亞太區股票策略主管 Herald van der Linde 表示，若鮑爾暗示傾向降息，將支撐市場氣氛。

英國方面，7 月通膨連續第二個月回升，市場預估英國央行 (BOE) 今年底再降息的機率維持在約 45%，低於月初的完整一碼預期。英債價格走揚，2 年期殖利率降至 3.92%。英鎊則震盪整理。

《彭博》策略師指出，輝達在財報前的回檔，是全球科技投資人最大變數。由於該股自 4 月以來大漲，短線可能成為大盤壓力來源。

截至台北時間周三（20 日）21 時許：

道瓊工業指數上漲 32.05 點或 0.07%，暫報 44,954.32 點

那斯達克綜合指數下跌 72.64 點或 0.34%，暫報 21,242.31 點

標普 500 指數下跌 10.05 點或 0.16%，暫報 6,401.32 點

費半下跌 38.34 點或 0.68%，暫報 5,633.17 點

台積電 ADR 下跌 2.09% 至每股 227.88 美元

10 年期美債殖利率跌至 4.3%

紐約輕原油上漲 1.28% 至每桶 62.56 美元

布蘭特原油上漲 1.14% 至每桶 66.54 美元

黃金上漲 0.76% 至每盎司 3,384.10 美元

美元指數跌至 98.02

焦點個股：

目標百貨 (TGT-US) 早盤股價下跌 8.99%，至每股 95.89 美元

美國零售商目標百貨 (Target) 周三美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 8/2) 財報並宣布領導層更迭，長期掌舵的執行長柯內爾 (Brian Cornell) 將於 2026 年 2 月 1 日卸任，由現任營運長菲德爾克 (Michael Fiddelke) 接任。然而，這項人事消息掩蓋了財報優於市場預期的利多，股價在盤前暴跌逾 10%，創下自 2025 年 4 月以來最大單日跌幅。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.86%，至每股 226.04 美元

《路透》周三援引知情人士消息報導，亞馬遜正醞釀對旗下 Fire 平板進行重大調整，計畫最早於明年推出首款搭載安卓 (Android) 作業系統的高階平板，告別十餘年來堅持的自家 Fire OS。這項代號「Kittyhawk」的專案，被視為公司策略上的重大轉折。

台積電美股 ADR(TSM-US) 早盤股價下跌 2.28%，至每股 227.64 美元

據悉，去年年底時，美國商務部最終確定向美光提供 62 億美元補貼，向台積電提供 66 億美元補貼，向三星提供 47.5 億美元補貼，以支持它們在美國生產半導體。目前，對這些公司的大部分補貼資金尚未發放。

今日關鍵經濟數據：

無