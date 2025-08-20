路透：美海軍對抗中國推無人艦隊 卻傳測試頻出包

鉅亨網編譯段智恆 2025-08-20 19:30

《路透》周三 (20 日) 獨家報導，美國海軍打造自主無人艦艇艦隊的計畫，近期在加州測試中接連出現事故。一艘無人艇因軟體故障停擺，另一艘則意外撞上並翻越其甲板，最後墜回海中。事件被拍下的影片已被《路透》取得。這起未曾公開的意外，凸顯五角大廈推動自主艦艇專案的挑戰。

路透：美軍對抗中國推無人艦隊 卻傳測試頻出包(圖：REUTERS/TPG)

美國軍方領導人多次指出，烏克蘭戰爭中的海上無人機發揮巨大作用，因此美軍急於建立能夠成群作戰的空中與海上無人機，以阻止中國可能跨越台灣海峽的行動。台灣方面也已開始採購海上無人機。

‌



美軍測試頻頻出包

知情人士透露，事故涉及的船隻分別來自防務新創 Saronic 與 BlackSea Technologies。幾周前的另一場測試中，一艘 BlackSea 無人艇在被拖行時突然加速，導致支援艇翻覆，艦長落水，所幸未受傷。

這些事件歸因於軟體故障與人為錯誤，包括艦載系統與外部自主軟體間的通訊問題。截稿前，美國海軍、Saronic 與 BlackSea 均拒絕置評。

專家指出，美軍必須調整戰術以更清楚界定系統的能力與限制。相比之下，烏克蘭研發的海上無人機多為遙控操作，造價約 25 萬美元，能搭載武器與爆炸物，用於自殺式攻擊，已有效削弱俄羅斯黑海艦隊。美方則試圖打造價值數百萬美元、能自主行動的艦艇，難度更高。

高昂成本與政策壓力

為加快發展，美國國防部在 2023 年啟動「複製者計畫」(Replicator)，編列 10 億美元，用於採購數千架空中與海上無人機及相關軟體。首批系統預計本月公布。

海軍已投入至少 1.6 億美元支持 BlackSea，每月量產數十艘「全球自主偵察艇」(GARC)。Saronic 則在矽谷創投支持下估值達 40 億美元，雖尚未宣布大型合約，但已有逾 2,000 萬美元原型協議。

美國海軍作戰部代理部長基爾比 (Jim Kilby) 今年 6 月視察 BlackSea 工廠時表示，這些系統將在未來海戰中扮演關鍵角色，能延伸艦隊範圍、提升態勢感知與作戰效能。

美國總統川普上任後，也將無人艦艇列為軍事優先項目，上月通過的「大而美法案」更編列近 50 億美元資金推動海上自主系統。不過，計畫在新政府下仍面臨質疑。

採購單位內鬥與動盪

海軍無人與小型作戰艦艇專案辦公室 (PEO USC) 近期因一連串挫折遭到審查，未來可能被重組甚至關閉。兩個月前，海軍已因「領導信任危機」撤換該單位負責人史密斯少將。

據知情人士透露，副國防部長顧問費因伯格 (Steven Feinberg) 上月會議中直接質疑海軍無人艦艇的效能與成本效益，對部分成果表示不滿。五角大廈與海軍則拒絕評論內部會議或審查事宜。