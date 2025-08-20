鉅亨網編譯段智恆 2025-08-20 20:30

‌



《路透》周三 (20 日) 援引多名知情人士消息報導，中國正首次考慮允許人民幣支持的穩定幣 (Stablecoin) 在全球使用，以推動貨幣國際化，這將是北京對數位資產立場的一大轉折。據悉，國務院最快將於本月審議並可能批准一份推廣人民幣使用的路線圖，其中包括穩定幣發展策略。

傳中國考慮推人民幣穩定幣 國際化戰略迎重大轉折(圖：REUTERS/TPG)

穩定幣列入國家戰略

‌



若此計畫獲批，將標誌中國在數位資產政策上的重大轉變。中國於 2021 年全面禁止加密貨幣交易與挖礦，理由是擔憂金融體系穩定。相比之下，美國總統川普年初就任後已公開支持美元穩定幣，並推動監管框架，使美元掛鉤的穩定幣快速合法化並占據全球逾 99% 的市場占比。

推動人民幣國際化的挑戰

根據環球銀行金融電訊協會 (SWIFT) 數據，人民幣在全球支付市場的占比 6 月降至 2.88%，創下兩年新低；美元則高達 47.19%。雖然中國長期希望人民幣成為如美元或歐元般的國際貨幣，但嚴格的資本管制與龐大的貿易順差，使此目標受限，也可能成為穩定幣發展的最大阻力。

亞洲鄰國已加速布局。南韓承諾允許企業發行韓元穩定幣並建設相關基礎設施，日本也展開類似計畫。香港則在 8 月 1 日正式實施「穩定幣條例」，成為全球首批監管法幣支持穩定幣的市場之一。上海近期也宣布將設立數位人民幣國際化運營中心。

據悉，北京的最新推動將以上海與香港為主要落地城市，加速人民幣穩定幣的應用。中國更計畫在 8 月 31 日至 9 月 1 日於天津舉行的上海合作組織 (SCO) 峰會上，與部分國家討論人民幣與穩定幣在跨境貿易與支付中的擴大使用。