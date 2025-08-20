鉅亨網編譯段智恆 2025-08-20 21:06

《路透》周三 (20 日) 援引知情人士消息報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正醞釀對旗下 Fire 平板進行重大調整，計畫最早於明年推出首款搭載安卓 (Android) 作業系統的高階平板，告別十餘年來堅持的自家 Fire OS。這項代號「Kittyhawk」的專案，被視為公司策略上的重大轉折。

傳Fire平板將告別自研系統！亞馬遜規劃明年改採安卓系統(圖：REUTERS/TPG)

Fire OS 限制引發不滿

自 2011 年推出以來，Fire 平板一直採用亞馬遜自行修改的「分支版安卓」，形成獨立的 Fire OS，並綁定自有應用程式商店，導致開發者需額外製作版本，應用數量有限。消費者與開發者多年抱怨，無法使用最新安卓功能或部分熱門應用，影響體驗與銷售。

分析師指出，若能改採安卓，Fire 平板將更具吸引力，可直接兼容其他安卓裝置與應用程式，有助於突破瓶頸。不過消息人士也警告，「Kittyhawk」可能因財務或其他考量延宕或被取消。

亞馬遜對相關傳聞不予置評。IDC 分析師烏 Jitesh Ubrani 表示：「消費者一直希望能用上完整安卓與更多應用程式，Fire OS 增加了開發者的負擔，在免費應用盛行的時代尤其不利。」

新平板售價更高 系統多元並進

知情人士透露，亞馬遜首款安卓平板售價可能高達 400 美元，接近現有 Fire Max 11(230 美元) 的一倍，雖仍低於蘋果 iPad 的 350 至 1,200 美元的區間，但將是 Fire 系列首次嘗試高價定位。規格細節尚未曝光，包括螢幕、音效與記憶體配置仍未知。

亞馬遜歷史上偏好自研或收購技術，較少採用第三方產品。2014 年推出的 Fire Phone，因依賴 Fire OS 及高價策略慘遭市場滑鐵盧，最終停產並造成 1.7 億美元減損。近年公司態度轉趨務實，例如投資新創 Anthropic，並將其 Claude AI 引入 Alexa + 語音助理。

除了高階安卓平板外，亞馬遜仍規劃在部分低價機種採用基於 Linux 的 Vega 系統 (已應用於 Fire TV 裝置)。長遠來看，全系列 Fire 平板將逐步過渡至安卓開放源始碼版本，既不需與 Google(GOOGL-US) 直接合作，仍能保留一定客製化彈性。

「Kittyhawk」這個專案代號，取自北卡羅來納州「飛行者兄弟」首次試飛的地名，但也與 Google 共同創辦人 Larry Page 曾投資、最終失敗的飛行車新創同名。亞馬遜拒絕解釋名稱含義。