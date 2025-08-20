美國科技股週二大跌！原因「是這個」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-20 17:20

週二（19 日），美股科技股遭遇數月來最劇烈的一次下跌，由 AI 熱潮推動的強勁漲勢戛然而止。投資者對 AI 商業化回報的疑慮，以及行業領袖對泡沫的警告，成為科技股大幅下挫的主要原因。

美國科技股週二大跌。(圖：Shutterstock)

其中，麻省理工學院（MIT）旗下研究機構發布的報告，是引發市場緊張情緒的直接催化劑。該報告指出，高達「95% 的組織在生成式 AI 投資中獲得的回報為零」，僅有 5% 的 AI 試點項目帶來數百萬美元收益。

一位接近美國數十億美元科技基金的交易員表示，「這份 MIT 報告嚇到了大家」，負面消息迅速打擊了市場樂觀情緒。

與此同時，OpenAI 執行長 Sam Altman 也警告，投資者對 AI 過度興奮，泡沫可能正在形成，部分人將面臨巨額損失，引發市場關注。

此次回調正值市場對科技股高估值的擔憂升高之際。《彭博》數據顯示，納斯達克 100 指數的預期市盈率為 27 倍，高於長期平均水平近三分之一。

高動量科技股領跌

其中，跌幅最大的正是今年表現最強的高動量科技股。自 5 月中旬以來，標普 500 資訊科技子指數累計上漲 14%，AI 相關公司貢獻顯著。

當日除了輝達、帕蘭提爾科技、Arm，甲骨文 (ORCL-US) 與超微半導體 (AMD-US) 也分別下跌 5.9% 和 5.4%。

《彭博》數據顯示，包括「Mag7」在內的科技巨頭組合以及被追捧的動量股和散戶熱門股均遭遇重挫。

Irving Investors 投資組合經理 Jacob Sonnenberg 指出，「市場一直處於火熱狀態，今天你看到資金從熱門高動量科技股中輪動出來」，顯示此次下跌更多屬於集中獲利了結與風格切換，而非無差別拋售。

資金轉向防禦性板塊

在科技股承壓之際，市場避險情緒升溫。資金流向傳統防禦性板塊，包括消費必需品、公用事業與房地產板塊，當天約七成標普 500 成分股收高。

債券市場也呈現避險跡象，美國國債價格上漲，收益率下降。

此外，比特幣下跌 2.7%，觸及近三周低點，跌破 50 日移動均線；黃金與石油價格也同步下滑，顯示風險資產整體承壓。

投資者對 AI 消息敏感

今年以來，市場對 AI 潛在風險的敏感性已顯現。

今年 1 月，中國 AI 公司 DeepSeek 的技術進展曾引發短暫市場動盪，顯示投資者對 AI 負面消息高度警惕。