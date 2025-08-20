鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-20 20:00

美國零售商目標百貨 (Target) 周三 (20 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 8/2) 財報並宣布領導層更迭，長期掌舵的執行長柯內爾 (Brian Cornell) 將於 2026 年 2 月 1 日卸任，由現任營運長菲德爾克 (Michael Fiddelke) 接任。然而，這項人事消息掩蓋了財報優於市場預期的利多，股價在盤前暴跌逾 10%，創下自 2025 年 4 月以來最大單日跌幅。

〈財報〉目標百貨盤前股價崩逾10% CEO明年交棒掩蓋Q2佳績(圖：REUTERS/TPG)

執行長交棒引發市場震盪

康奈爾自 2014 年起領導目標百貨，任期長達 11 年，未來將轉任董事會執行主席。接棒的菲德爾克現年 49 歲，已在公司任職 20 年，歷任財務長、人資主管及營運長等要職，並於今年 5 月負責領導「企業加速辦公室」專案以推動轉型。他在財報電話會議上強調，首要任務是「帶領公司重返成長」，並提出三大優先目標：提升商品的品質、價值與風格，提供更一致的消費者體驗，並加速科技導入以提升營運效率。

然而，華爾街原本普遍期待公司任命外部人士帶來新思維。根據瑞穗證券 6 月調查，96% 的投資人偏好外部人選。部分投資人擔憂內部接班恐難以扭轉銷售頹勢，導致股價重挫。今年以來目標百貨股價已累跌 22%，距離 2021 年高點跌幅更達六成。

董事會獨立首席董事 Christine Leahy 表示，經過多年外部搜尋與評估後，仍認為菲德爾克最能結合組織經驗與創新思維，帶領公司走向長期價值。

財報勝預期但挑戰猶存

根據財報，目標百貨第二季經調整後每股盈餘為 2.05 美元，雖低於去年同期的 2.57 美元，但仍優於 FactSet 與 LSEG 共識的 2.04 美元；淨銷售額年減 0.9% 至 252.1 億美元，也優於市場預期的約 249 億美元；同店銷售下降 1.9%，優於分析師預估的跌幅 2.9%。

該公司表示，得益於嚴格的費用管控與效率提升，成功抵銷部分關稅與其他成本壓力。這與上季因獲利不佳而下修全年財測的表現形成鮮明對比。目標百貨重申全年預估：調整後每股盈餘 7 至 9 美元，銷售將維持低個位數百分比下滑。

營運面顯示，門市客流量由第一季的下降 2.4% 改善為第二季的下降 1.3%，平均消費額下降幅度也收斂至 0.6%。六大品類全面改善，其中家電與遊戲機等「硬性商品」(Hardlines) 成長 5%，表現最佳。目標百貨近來推出逾 1 萬種新商品，大多定價在 20 美元以下，並持續推動平價自有品牌，以加強吸引受通膨壓力的消費者。