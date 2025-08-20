AI熱潮下相對失色？亞馬遜投資價值再檢視

鉅亨網編譯段智恆 2025-08-20 02:30

《彭博》周二 (19 日) 報導，在華爾街瘋狂追捧人工智慧 (AI) 投資之際，亞馬遜 (AMZN-US) 股價卻落後那斯達克 100 指數，今年僅漲 4.6%，不到大盤的一半。主因是 AWS 雲端業務增速不及微軟 (MSFT-US) 與 Google(GOOGL-US)，令投資人擔憂 AI 投入未能轉化財務成果。市場更嫌亞馬遜「業務太雜，不夠純粹」。不過，分析師多數仍看好其長線前景，認為 AWS 的領先地位將持續支撐成長。

在一個幾乎被 AI 熱潮主導的美股市場，亞馬遜的表現卻顯得落後。今年大部分時間，亞馬遜股價都落在那斯達克 100 指數之下，自 7 月 31 日財報令人失望以來，差距更進一步拉大。

根據數據，科技股為主的那指 100 今年迄今已上漲 12%，遠高於亞馬遜僅 4.6% 的漲幅。這讓亞馬遜今年排名落在成分股的後半段，目前相對那指 100 的股價評價更接近歷史最大折價水準，而在過去二十年多數時間，亞馬遜幾乎都是以溢價交易。以預估本益比來看，亞馬遜約為 26 倍，而那指 100 平均則逾 27 倍。

雲端增速不及對手 投資人嫌「不純粹」

部分華爾街專業人士甚至認為，亞馬遜過去被視為優勢的「業務多元化」如今反成拖累。理性動態品牌基金經理人 Eric Clark 表示：「對許多投資人來說，亞馬遜不是一個單純的 AI 投資標的。大家想要的是投資主題的純度，但亞馬遜看起來被各種業務稀釋掉了。」

亞馬遜目前仍以電子商務為主要營收來源，同時也布局廣泛領域，從 AWS 雲端到 Whole Foods，再到物流配送。上周該公司宣布計劃將當日生鮮配送城市數量擴增一倍以上。然而在華爾街熱烈追捧 AI 的氛圍下，這種模式的吸引力似乎減弱。

AWS 雲端仍是市場龍頭，但今年第二季營收年增 17%，卻遠不及微軟 Azure 的 39% 和 Google Cloud 的 32%。與此同時，市場資金湧向 AI 基礎設施投資者，包括甲骨文 (ORCL-US) 與 CoreWeave(CRWV-US)。

甲骨文 6 月才與 OpenAI 簽約，在美國提供 4.5 吉瓦 (GW) 的資料中心電力，今年股價已漲近五成。輝達 (NVDA-US) 投資的 CoreWeave 更在 3 月首次公開發行 (IPO) 後股價翻倍。

Liontrust Global Innovation 團隊經理 Clare Pleydell-Bouverie 指出：「新一代雲端巨擘正在崛起，5 年後我們談論的將是他們，而不是亞馬遜。我們並沒有看到 AI 為亞馬遜帶來同樣的加速效果。」

長線投資人仍看好 AWS

儘管短期市場熱情轉向，但多數分析師仍對亞馬遜保持樂觀。根據《彭博》整理的數據，在 82 位研究該股的分析師中，超過九成給予「買進」(Buy) 評等，且無人建議「賣出」(Sell)，支持比例甚至高於 Meta 與 Alphabet。

Clark 認為，亞馬遜目前顯得「被低估」，只要時間一到，其在 AI 領域的投入尤其是 AWS 的強大地位，終將帶動獲利回升。他說：「做空 AWS 並不是個好主意。」