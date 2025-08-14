〈群聯法說〉明年NAND恐缺貨 美光退出助攻市占率

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-14 19:09

‌



NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (14) 日召開法說會，執行長潘健成指出，第三季 NAND 價格續漲，漲幅約 3-5%，整體市場供需健康，且隨著明年 NAND 原廠資本支出增幅有限，在需求增加下，市場恐面臨供不應求，加上美光退出手機 NAND 業務，都有利公司後續營運。

群聯電子執行長潘健成。(鉅亨網資料照)

‌



觀察 NAND 市場，潘健成說，NAND 原廠第三季仍堅持漲價，漲幅約莫 3-5%，象徵整體供需仍健康，且由於 IC 載板持續短缺，SSD、Mobile 儲存與控制器需求即便有增加空間，但短期仍難完全滿足，供給相當緊張。

展望下半年，群聯在 Client SSD、手機儲存控制器與模組領域持續擴大市占，企業級 SSD 也穩定成長，已獲多家美國與中國儲存系統大廠設計採用。車用市場在近半年就取得 10 個以上的案件，導入各項車用領域，包括娛樂系統、ADAS 等，為較高毛利的業務。

展望 2026 年，潘健成認為，明年 NAND 原廠的資本支出上相當保守，三大廠優先將資源投入高頻寬記憶體 (HBM)，另有兩家因財務限制不會過度擴產，整體來看，明年 NAND 原廠資本支出僅增加 10-15%，遠低於歷年約 30% 需求增幅，更何況邊緣 AI 應用需求尚未真正浮現，供給與需求間將出現明顯缺口，整體 NAND 市場恐有缺貨情況。

另外，美光 (MU-US) 日前宣布退出手機 NAND 市場，潘健成指出，群聯原本就是中國手機品牌的主要供應商，憑藉品質、技術與服務口碑，有望承接美光市占，持續鞏固並擴大在全球手機記憶體市場的地位。